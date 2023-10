“Cetra… una volta” apre la stagione teatrale del Politeama

Su il sipario sulla stagione teatrale congiunta dei Teatri della Valdelsa: giovedì 19 ottobre, alle 21.00, al Teatro Politeama di Poggibonsi, con il concerto spettacolo “Cetra… una volta” con Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi e con Cristina Polegri per la regia di Augusto Fornari.

Un concerto spettacolo che vuole essere un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80: il quartetto Cetra. La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti in questo spettacolo da tre interpreti eccezionali che costituiscono un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto e trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi.

Un omaggio al mitico quartetto che, dopo la morte di Lucia Mannucci, chiude la meravigliosa parentesi di un gruppo che ha fatto veramente la storia della televisione e del teatro italiano.

Per questo ancora una volta si sono riuniti i Favete Linguis, il trio vocale composto da Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi i quali, fin dall’inizio della loro carriera, si sono ispirati al Quartetto Cetra, ricalcando il loro peculiare stile comico-parodistico. In questo spettacolo interpretano tutte le canzoni di maggior successo dei Cetra e si esibiscono in esilaranti parodie musicali, sempre ricalcando lo stile raffinato ed elegante del quartetto.

Con Cetra… una volta si assiste ad uno show in cui si alternano e mescolano divertimento scenico e virtuosismo vocale. Il rrio sarà accompagnato dalla saxofonista e vocalist Cristiana Polegri.

Info e biglietti per lo spettacolo “Cetra… una volta” presso le casse del Teatro Politeama in orario casse cinema, martedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo dalle 18.00 e sul sito www.politeama.info. Grazie alla biglietteria congiunta, i biglietti sono acquistabili anche presso le casse del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa e del Boccaccio di Certaldo.

Speciali riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

La sera dello spettacolo sarà possibile cenare con il Piattoteatro in uno dei locali del centro storico di Poggibonsi che aderiscono all’iniziativa. Tutte le info su www.politeama.info.

Lo spettacolo “Cetra… una volta” in scena al Politeama fa parte della stagione teatrale congiunta dei teatri della Valdelsa, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall’Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.