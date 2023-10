Poggibonsi, consegna dei sacchi rifiuti per utenti ‘porta a porta’

A quasi un anno dall’attivazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti, il Comune di Poggibonsi e Sei Toscana procedono con la distribuzione della dotazione annuale dei sacchi agli utenti del ‘porta a porta’.

Il punto di consegna sarà presso i magazzini comunali di via Leopardi nei seguenti giorni e orari: martedì 24 ottobre dalle 10 alle 13, mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre dalle 15 alle 18, venerdì 27 ottobre dalle 10 alle 13 e sabato 28 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

La consegna riprenderà martedì 14 novembre dalle 10 alle 13, mercoledì 15 e giovedì 16 novembre dalle 15 alle 18, venerdì 17 novembre dalle 10 alle 13 e sabato 18 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

In occasione dell’apertura del punto fisso di consegna di Poggibonsi della dotazione annuale dei sacchi per la raccolta dei rifiuti potranno essere ritirati anche i kit per il ‘porta a porta’ (mastelli + sacchi) per le nuove attivazioni.

Per ritirare il materiale è necessario presentarsi con un documento di identità o con il pagamento dell’ultima bolletta della Tari.

Per chi ne avesse necessità, è possibile ritirare la 6Card presso l’ufficio Tributi del Comune di Poggibonsi al piano terra del palazzo comunale in piazza Cavour 2.