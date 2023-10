A Colle di Val d’Elsa torna il Festival del cristallo

Il Festival del Cristallo, la cui seconda edizione si terrà a Colle di Val d’Elsa dal 19 al 22 ottobre 2023, è il più importante evento legato alla produzione di eccellenza che ha fatto la storia della città, contribuendo a renderla nota nel mondo.

Con la prima edizione dello scorso anno, il festival ha raccolto il testimone dei tanti eventi sul cristallo che si sono tenuti in passato nella città e che mancavano dal 2010. La storia degli eventi legati al mondo del cristallo inizia infatti nel 1977, con la “mostra artigianato cristallo e attività colligiane” che fino al 1981 si tenne al Conservatorio San Pietro, per poi spostarsi alle scuole medie Arnolfo di Cambio dal 1982 al 1991, proseguendo poi con “Cristallo tra le Mura”, fino all’ultimo evento denominato “Festival del Silicio”, tenutosi appunto nel 2010.

Un evento a tema cristallo torna dunque ad essere un appuntamento fisso, grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione del Comune di Colle di Val d’Elsa e l’associazione La Città del Cristallo, insieme alle aziende colligiane che partecipano attivamente all’iniziativa: RCR, ColleVilca e Duccio Di Segna.

Un ruolo decisivo nel rendere possibile questo festival è stato ricoperto dall’associazione La Città del Cristallo, nata nel 2021 per contribuire a valorizzare e tutelare il Cristallo di Colle quale patrimonio culturale e valore identitario della comunità e del territorio, mettendone al centro la lavorazione e l’intero processo di creazione di oggetti d’arte: design e progettazione, dalla fusione alla soffiatura, alle fasi di incisione e molatura.

“Questa seconda edizione del Festival del Cristallo rappresenta per Colle una grande conferma e la dimostrazione che, seppur in forma diversa e tuttora in trasformazione, la Città del Cristallo è viva e forte – aggiunge Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Colle di Val d’Elsa -. Con la prima edizione dello scorso anno, il festival ha raccolto il testimone dei tanti eventi sul Cristallo che si sono tenuti in passato nella nostra città e che mancavano addirittura dal 2010. Questo risultato è stato possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’associazione La Città del Cristallo, e grazie alla fondamentale collaborazione delle aziende produttrici.

Questa edizione – prosegue Cristiano Bianchi – presenta diverse novità e anticipa la riapertura del Museo del Cristallo, i cui lavori sono in stato molto avanzato, tanto che a breve annunceremo la data di riapertura ufficiale. Tra le iniziative è prevista infatti anche una “preview” del Museo, per gli ospiti del festival: si tratta di una visita di cantiere su prenotazione, prassi molto in voga in molti paesi del mondo durante i lavori su opere pubbliche, durante la quale saranno svelate alcune parti del nuovo allestimento”.

“Una nuova edizione del Festival del Cristallo che abbiamo voluto dedicare alla trasmissione dei saperi, in questo 2023 Anno Europeo delle Competenze – sottolinea Gabriele Bagnasacco, presidente ddell’associazione La Città del Cristallo. – È questo, infatti, un tema strategico su cui riteniamo necessario aprire un confronto con il territorio. Molti dei mestieri legati al Cristallo sono infatti a rischio di scomparsa ed occorrono azioni che favoriscano il ricambio generazionale, la formazione di questo saper fare d’eccellenza, anche attraverso collaborazioni innovative”.

Il programma del Festival del Cristallo di Colle di Val d’Elsa prevede quattro giorni di eventi: si comincia il giovedì con la presentazione del libro di François Burkhardt, si continua il giorno dopo al Teatro del Popolo con una conferenza dal titolo “Un soffio e un ricamo d’arte: il cristallo, il suo saper fare, tra tradizione e innovazione”, in cui sarà affrontato il tema dei saperi e delle competenze del mondo del cristallo per arrivare all’immancabile “fabbriche aperte” durante la giornata di sabato, in cui si potranno visitare le aziende, assistere alla produzione, insieme a varie attività, tra cui il “Trekking del Cristallo” con Artex e “ImparaCristallo”, in collaborazione con il Liceo Artistico Duccio di Boninsegna di Siena, per chiudere in bellezza ala sera con una festa al Teatro del Popolo con musica e degustazione di gin.

La domenica è dedicata al nuovo allestimento del Museo del Cristallo, il cui progetto fu presentato durante la scorsa edizione del festival: quest’anno, in attesa della imminente riapertura, l’Amministrazione comunale organizza una “preview” del museo, ovvero una visita guidata del cantiere, ormai in stato avanzato, durante la quale alcune parti del nuovo allestimento saranno presentate in anteprima. Il festival si chiuderà con la proiezione, in prima visione, del documentario “Voci dalla Città del Cristallo”, realizzato da Kinè per il Museo del Cristallo, un ritratto corale tracciato dalle voci dei protagonisti della storia del vetro e del cristallo a Colle di Val d’Elsa.

L’evento è organizzato dal Comune di Colle di Val d’Elsa e dall’associazione La Città del Cristallo, in collaborazione con Azienda Speciale Multiservizi, Artex, Pro Loco, Kinè, The B Side e L’Alveare APS.