Siena, al Santa Maria della Scala il prologo del BTO – Buy Tourism Online

Martedì 17 ottobre si terrà a Siena l’edizione On Tour del BTO. Il BTO (Buy Tourism Online), manifestazione che si tiene dal 2008 a Firenze, è nata per coniugare uno dei più importanti settori economici della nostra regione quale è appunto il turismo con le innovazioni, soprattutto digitali, che in questi ultimi anni hanno interessato ogni ambito della nostra vita.

Anche per il 2023 il BTO avrà un prologo in quella che è considerata, dopo il capoluogo regionale, la seconda meta turistica più importante della regione cioè Siena. Promossa da Promo Firenze, BTO e Camera di Commercio di Arezzo – Siena, l’edizione On Tour della manifestazione si terrà martedì 17 ottobre, dalle ore 14:30, presso la Sala “Italo Calvino” del Santa Maria della Scala.

Sarà proposta, agli operatori turistici del nostro territorio, una lettura di carattere scientifico sul complesso rapporto che si sta instaurando tra l’intelligenza Artificiale e la nostra quotidianità, con una particolare attenzione a cosa ciò comporti per la domanda e l’offerta turistica.

E come rete e digitale abbiano modificato radicalmente le modalità con le quali le persone si approcciano oggi al tema del viaggio sarà analizzato soprattutto esaminando quattro temi: Destination, Digital Strategy, Food&Wine e Hospitality.

Si tratta di una occasione formativa e di crescita per gli operatori del settore ricettivo, della ristorazione e dei servizi turistici nonché un’occasione di riflessione sulle attività da implementare per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più orientata al digitale.

Le rivoluzioni tecnologiche degli ultimi anni ci hanno insegnato come certe innovazioni possano cambiare il mercato e consolidarsi in tempi davvero rapidi. Conoscere e comprendere questo trend è fondamentale sia per attrarre una clientela sempre più orientata al digitale che per contribuire a rafforzare la competitività di una destinazione turistica.

Gli interventi dell’edizione On Tour del BTO a Siena analizzeranno, appunto, le implicazioni e le potenzialità che questo approccio scientifico è in grado di offrire alla crescita del sistema regionale e di quello senese in particolare, dove, come evidenzia l’Osservatorio Provinciale del Turismo, sono presenti 4.847 imprese, 1.121 delle quali (il 23%) localizzate a Siena.

L’appuntamento con il BTO è gratuito, previa registrazione sul form reperibile sul sito istituzionale e sui social della Camera di Commercio di Arezzo – Siena.

Il programma del prologo del BTO (Buy Tourism Online) a Siena

Saluti Istituzionali: Massimo Guasconi, presidente CCIAA Arezzo-Siena

Francesco Tapinassi (direttore scientifico di BTO): BTO2023 Sapiens – Humans meet AI! Il rapporto complesso tra Intelligenza Artificiale e umana. Approfondimento sui topic Destination e Digital

Silvia Ghirelli: Il vino, il cibo e l’arte di fare accoglienza. Turismo enogastronomico traino per il settore, attraverso creatività, innovazione ed esperienzialità

Roberta Milano: Food&Wine Tourism – cosa cambia con il digitale?

Francesco Palumbo: Turismo, strategie digitali per gli operatori pubblici e privati della Regione Toscana

Adriana Miotto: Smart Tourism Destination – quali modelli possibili di Governance

Daniele Barbetti: Smart building e sostenibilità negli edifici alberghieri

Andrea Romanelli: Hospitality: “Lasciatemi Incaxxare!” – come orientarsi nel mondo dei pagamenti digitali

Saluti Conclusivi: Marco Randellini, Segretario Generale CCIAA Arezzo-Siena

Modera: Virginia Masoni.