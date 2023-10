Rotary Club Alta Valdelsa, visita del Governatore del Distretto

Mercoledì 4 ottobre il governatore del Distretto del Rotary Fernando Damiani, ha fatto visita al Rotary Club Alta Valdelsa.

La visita del Governatore, la massima autorità rotariana del Distretto, è l’avvenimento più importante nella vita del Club. Fernando Damiani, accompagnato dalla consorte Margherita, è venuto a rendersi conto di persona dello stato e delle attività del Club, oltre che ad illustrare le linee guida del presidente internazionale, Gordon R. McInally.

Il presidente del Rotary Club Alta Valdelsa, Massimo Casini e la consorte Beatrice, nonché i componenti del Consiglio direttivo, hanno accolto il Governatore in un contesto rotariano particolarmente vivace e attento.

La visita ha rappresentato un’occasione di confronto per i dirigenti del Club ed i presidenti delle commissioni che hanno presentato una sintesi delle attività svolte e dei progetti in corso di realizzazione per raccogliere le opinioni e i suggerimenti del Governatore utili per meglio realizzare i programmi del Club.

Fernando Damiani ha lasciato alcuni importanti messaggi, fra i quali è emerso forte il tema dei giovani quale fondamento della futura società e dei “giovani rotariani” per il futuro e la crescita del Rotary, da porre al centro delle attività rotariane per l’anno 2023–2024.

La serata è stata allietata dalla piacevolissima visita di un rotariano degli State: Stuart Hermann Co-President del Fair Lawn R.C. Fair Lawn, NJ07410 US – New Jersey, che il Rotary Club Alta Valdelsa ha ringraziato per la sua presenza.