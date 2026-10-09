Poggibonsi, imprese e Regione a confronto su energia e innovazione

Una mattinata dedicata al confronto con il tessuto economico e produttivo di Poggibonsi. L’assessore regionale all’economia e alle attività produttive Leonardo Marras ha incontrato questa mattina, 8 ottobre, il sistema delle imprese del territorio, prima visitando alcune realtà produttive e poi partecipando a un incontro che ha coinvolto oltre settanta tra imprese, associazioni e rappresentanti del mondo economico e sociale.

L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra Regione Toscana e sistema economico locale, in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni e da elementi di particolare complessità per le imprese. La mattinata si è aperta con la visita, insieme alla sindaca Susanna Cenni e all’assessora allo sviluppo economico Lisa Valiani, a tre realtà del territorio: Newton Trasformatori, Volentieri Pellenc e Isvea. A seguire, l’incontro presso l’Accabi.

“Ringraziamo l’assessore Marras per aver accolto immediatamente il nostro invito – dice la sindaca Susanna Cenni – Dall’inizio del mandato abbiamo mantenuto un’interlocuzione costante con le associazioni di rappresentanza delle imprese, attraverso tavoli e momenti di confronto dedicati. E’ un momento complesso, contrassegnato dai costi energetici e dai conflitti in atto. Proprio per questo individuare le sinergie tra Istituzioni e distretto produttivo, e contribuire ad intercettare le opportunità della prossima programmazione regionale ed europea, ci sembra strategico. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e alle aziende che ci hanno accolto”.

“Grazie per l’invito e per l’opportunità di questo confronto con un tessuto produttivo importante – ha detto l’assessore Marras – Come Regione stiamo lavorando alla costruzione del nuovo Programma regionale di sviluppo, in un contesto profondamente segnato da trasformazioni che dobbiamo affrontare e gestire, interrogandoci su temi strategici come energia e tecnologia e su come sostenere l’innovazione, legandola sempre di più alle esigenze e alle specificità dei nostri territori. È fondamentale costruire un percorso basato sull’analisi, sul confronto e sulla condivisione delle soluzioni. Questa visita si inserisce in questo percorso, dal quale potrà arrivare un contributo essenziale alla definizione delle politiche regionali dei prossimi anni”.

Numerose le richieste, le sollecitazioni e i contributi emersi nel corso dell’incontro, che ha rappresentato un’occasione per mettere a fuoco difficoltà, esigenze e prospettive del sistema economico locale. “Il confronto con le imprese è per noi una modalità di lavoro importante – aggiunge l’assessora Valiani – perché consente di ascoltare direttamente difficoltà e prospettive di chi ogni giorno opera sul territorio. La presenza dell’assessore Marras è stata un’occasione per far emergere le esigenze e determinate nostre peculiarità legate alle filiere, all’innovazione, alla sostenibilità. Un modo per rafforzare il dialogo partendo dalle necessità concrete del territorio e cercando di valorizzare tutte le opportunità che possono sostenere il sistema produttivo locale”.