Polizia Municipale di Siena: controlli sugli autobus delle gite scolastiche

La Polizia Municipale di Siena ha effettuato questa mattina, venerdì 6 ottobre, alcuni controlli relativi agli autobus in partenza per le gite scolastiche.

In particolare, alcuni agenti hanno verificato la condizione di due mezzi, in partenza dal parcheggio dell’istituto “Caselli”, per il trasporto di studenti diretti al Parco dell’Uccellina. I veicoli sono risultati conformi alle norme per il trasporto delle persone.

Ulteriori accertamenti saranno effettuati per il meccanismo del cronotachigrafo, per il rispetto dei tempi di guida e riposo dei conducenti e per il tracciamento dei dati relativi a velocità e distanze percorse. I mezzi sono poi regolarmente partiti per la destinazione programmata.

Nei prossimi giorni la Polizia Municipale di Siena effettuerà ulteriori controlli, considerando anche che i vari istituti effettuano regolarmente una comunicazione relativa alle gite scolastiche, propedeutica a tali operazioni di verifica degli autobus.