Rotatoria Fontebecci, verifiche del Comune di Siena: sarà rimossa l’isola in cemento

Sarà rimosso il cordolo in cemento all’interno della rotatoria in zona Fontebecci a Siena, realizzato dal privato che ha effettuato i lavori in loco. Allo stesso tempo saranno effettuate, sempre dal medesimo privato, opere di asfaltatura e sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato in via delle Province.

Il Comune di Siena, tramite il monitoraggio effettuato dagli uffici tecnici e dalla Polizia Municipale negli ultimi giorni, ha verificato che l’istallazione attualmente presente, propedeutica per la bretella prevista dal progetto complessivo per la mobilità della zona, crea in questa fase disagio alla mobilità. L’amministrazione ha quindi intimato al privato di rimuoverla celermente.

Dallo stesso privato sono giunte rassicurazioni su tale rimozione e sugli altri lavori, che partiranno lunedì 16 ottobre e saranno effettuati nelle ore notturne, in modo da non compromettere la viabilità negli orari di maggiore flusso veicolare. Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, dunque, scomparirà l’isola attualmente presente.

Il cantiere relativo alla rotatoria e alla bretella prevista nel progetto è legato allo scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di un punto vendita di media distribuzione, per il quale stanno andando avanti i lavori. Con la rimozione di tale isola e la conclusione della primissima fase di interventi sulla rotonda, le criticità registrate dovrebbero ridursi notevolmente nei prossimi giorni, grazie all’ampliamento dello spazio stradale.

L’attuale rotatoria beneficerà infatti di un allargamento, con doppie corsie in entrata su tutti gli ingressi, che canalizzerà meglio il traffico. Tutto questo in attesa poi della realizzazione della bretella che collegherà via Fiorentina a via Giovanni Paolo II.

“Si tratta di un progetto – spiega l’assessore all’urbanistica del Comune di Siena Michele Capitani – inserito da anni nelle previsioni urbanistiche e fin qui mai realizzato. Il piano urbanistico approvato nello scorso mandato amministrativo ha dato il via al cantiere, che permetterà un miglioramento della viabilità, alleggerendo il traffico nella zona e consentendo un migliore deflusso dei mezzi: da Fontebecci sarà più semplice raggiungere la rotatoria di Siena Nord, con un migliore collegamento con la cosiddetta strada fiume. Nell’analisi dei flussi questo alleggerirà anche il traffico di via Fiorentina”.