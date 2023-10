Open day Menopausa della Fondazione Onda all’Aou Senese

Visite, consulenze e colloqui in presenza con il ginecologo: così l’Aou Senese aderisce all’(H)Open Day Menopausa, in programma mercoledì 18 ottobre, promosso da Fondazione ONDA per il benessere e la saluta della donna.

Per l’iniziativa, l’Azienda ospedaliero-universitaria senese mette a disposizione i professionisti della Ginecologia, diretta dal professor Errico Zupi, per 12 visite/colloqui con il ginecologo, in programma dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (fino ad esaurimento posti). Le visite, gratuite. sono dedicate a donne con assenza di ciclo da almeno 12 mesi.

Prenotazioni al via da lunedì 9 ottobre, per accedere al servizio è necessario prenotarsi al numero di telefono 0577 586603: risponde il front office di Ginecologia, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14 alle 18.



L’Open day sulla Menopausa è organizzato dalla Fondazione Onda-Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere e coinvolge gli ospedali italiani con i Bollini rosa – l’ospedale di Siena ne ha 3, massimo riconoscimento promosso che premia gli ospedali italiani “vicini alle donne”.

I bollini sono stati assegnati sulla base di criteri di valutazione riguardanti la presenza all’interno dell’ospedale di strutture dedicate all’assistenza e alla cura delle patologie femminili di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, l’appropriatezza nella gestione della patologia e una maggiore umanizzazione delle cure, per assicurare la centralità della donna e la tutela della sua dignità.

Maggiori informazioni sulle iniziative per l’open day menopausa e sugli ospedali accreditati, tra cui l’Aou Senese, sul sito www.bollinirosa.it, fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni iniziano da lunedì 9 Ottobre.