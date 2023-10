ConVerSi, co-progettare le connessioni verdi a Siena

Dopo un primo incontro, tenutosi sabato 30 settembre a Palazzo Patrizi, il 7 ottobre è in programma una seconda giornata organizzata dal Comune di Siena con Codesign Toscana nell’ambito di ConVerSi, Connessioni Verdi Siena.

Il progetto ConVerSi si basa sulla riqualificazione dell’area urbana senese, con la creazione di connessioni tra le valli e gli spazi verdi cittadini: una rigenerazione socioculturale di diverse aree che sabato 7 vedrà come protagoniste l’area di Porta Romana, di Porta Pispini, della Val di Pania, e poi la Valle di Follonica, San Francesco, Ovile e il corridoio di Ravacciano.

Un incontro molto partecipato quello di sabato scorso che ha visto confrontarsi associazioni, professionisti, rappresentanti delle Contrade e semplici cittadini interessati a portare il loro contributo nella creazione di spazi verdi da utilizzare. Dai tavoli è emersa la necessità di creare una rete di stakeholder per unire le forze e sistematizzare le risorse economiche e umane.

Tra i temi più dibattuti, la manutenzione degli spazi e una gestione più sostenibile del turismo, che permetta di creare percorsi verdi all’interno dei percorsi classici ampliando i circuiti classici e facendo scoprire nuove aree della città. Non si tratta solo di mettere a sistema le connessioni, ma anche le energie in campo e le attività culturali, per far rivivere i luoghi che hanno bisogno di un presidio sociale per essere rigenerati e mantenuti

Il programma di sabato 7 ottobre, prevede due sezioni di incontri, dalle 10 alle 13.30 i partecipanti, con l’aiuto di facilitatori e facilitatrici, si focalizzeranno sulle aree di Porta Romana, Porta Pispini e la Val di Pania. Dalle 14.30 alle 18.00, le zone di interesse saranno la Valle di Follonica, San Francesco, Ovile e il Corridoio di Ravacciano. In apertura della sessione pomeridiana, ci sarà un collegamento con il Bosco di Busseto in cui si svolge un evento del progetto Biodivercity.

Temi guida della co-progettazione saranno: biodiversità, governance, accessibilità, marketing e cultura, identità territoriale, mobilità. Si può partecipare a un solo incontro o anche a entrambi. La strategia di progettazione si basa su un processo di ricerca, partecipazione e co-design mirato a coinvolgere e co-progettare con la cittadinanza, con le organizzazioni territoriali e con e Contrade.

Durante questi primi incontri si proverà ad evidenziare le problematiche di alcune aree della città e a pensare a possibili soluzioni, anche in base ai vincoli tecnici e strutturali.

Per aderire basta compilare questo form https://forms.gle/GKnJHWU9bJdXwnFg7.

ConVerSi, Connessioni Verdi Siena, è un progetto del Comune di Siena finanziato con le linee FESR / FSE+ 2021-27.