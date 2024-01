Carnevale di Asciano, al via la 49ª edizione

Domenica 28 gennaio, domenica 4 febbraio e domenica 11 febbraio, dalle ore 15, torna il Carnevale di Asciano con i divertimenti di sempre e tante novità.

Tutte le domeniche ci sarà il Trenino di Meio che, come ogni anno, accompagnerà grandi e piccini lungo le strade del paese, lo stand gastronomico del “Ristoro della Brigata Spendereccia” con ciaccini ghiotti e golose panelle, ed il Paradiso dei bambini, in piazza della Basilica, con i gonfiabili e tante attività a cura di Zero24: animazione come il truccabimbi, i palloncini modellabili e la baby dance.

Anche quest’anno non mancheranno ospiti eccezionali, musica ed intrattenimento con il dj set di Radio Epicentro, gli elettrizzanti Gekke e Alekke, le percussioni dei Bandão, e l’allegria itinerante de l’Euroband La Murgia’s Street Band di Altamura, la Magica Boola Street Band ed il fantasmagorico Cromosauro.

Come da tradizione a chiudere il carnevale, domenica 11 febbraio, ci ritroveremo tutti alle 18:30 per il Funerale e testamento di Meio.

Inoltre, anche in questa edizione saranno messi in palio fantastici premi per i travestimenti migliori. Nelle prime due domeniche si potrà partecipare ai due concorsi per la Meio Maschera ed il Meio Gruppo Mascherato.

La premiazione si terrà l’ultima domenica alle ore 18:00. Tutte le informazioni sulle modalità per partecipare ed i premi sono disponibili sui profili facebook ed instagram del Carnevale di Asciano.

Per maggiori informazioni ed il programma completo è possibile consultare i nostri canali social Facebook e Instagram; oppure il sito web.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Asciano con il patrocinio del Comune di Asciano, in collaborazione con Visit Crete Senesi.