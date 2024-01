Masterclass di Wine&Siena: dalle bolle d’Italia, ai vini in Anfora fino alla sinfonia di Brunello

Bolle d’Italia, c’era una volta il Tocai, vini in Anfora, sotto i cieli di Val d’Orcia, sinfonia di terroir e Brunello di Montalcino e il viaggio dal Piemonte all’Alto Adige: sono le proposte di alto livello delle Masterclass che saranno protagoniste il 27 e 28 gennaio prossimi a Wine&Siena I capolavori del Gusto.

Siena infatti si conferma la location per il primo grande evento del vino in Italia grazie alla rassegna che torna nella città dal 26 al 29 gennaio ‘24, come da tradizione, per iniziare l’anno enoico e dare il via a dodici mesi di appuntamenti siglati The WineHunter.

La nona edizione di Wine&Siena si terrà di nuovo nelle prestigiose sale del Santa Maria della Scala. L’evento, voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune di Siena, Regione Toscana, Università degli Studi di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Un percorso tra location uniche come il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione e Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala, che torna ad essere per il quarto anno la location principale delle degustazioni enogastronomiche.

Le Masterclass di Wine&Siena 2024

Sabato 27 gennaio, dalle 11:30 alle 12:30, nel corso della prima Masterclass di Wine&Siena si parlerà di Tocai, il vino interrogativo con “C’era una volta il Tocai… il vino che cambia nome ma non perde la sua identità” con Marcello Vagini | delegato AIS Siena. Dalle 14 alle 15 invece “Un viaggio dal Piemonte all’Alto Adige, assapora le differenti armonie evolutive”. Infine, dalle 16:30 alle 17:30 protagonisti i vini in Anfora, “Arte in Anfora: Segreti e Meraviglie della vinificazione e dell’affinamento nella storia verso il futuro” con Helmuth Köcher, The WineHunter, come relatore.

Domenica 28 gennaio, dalle 11:30-12:30, “Bolle d’Italia: un viaggio sensoriale tra le eccellenze delle bollicine italiane”, un percorso in cui saranno protagoniste le diverse etichette e tipologie di vini spumanti italiani. Dalle 14 alle 15, invece, “Sotto i cieli di Val d’Orcia: tesori vinicoli tra colline incantevoli e tradizioni autentiche”, c’è tutto il mondo dell’Orcia Doc di cui parlare, un territorio davvero sorprendente con Andrea Frassineti, consigliere nazionale Onav. Dalle 16.30 alle 17.30, “Sinfonia di terroir: Brunello di Montalcino. L’arte di un Rosso Inconfondibile”, e qui è il Brunello ad essere protagonista.

Tutte le Masterclass si terranno al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, in pieno centro a Siena. Per partecipare già da ora si può acquistare il biglietto sul sito all’indirizzo https://wineandsiena.com/masterclasses/.

Wine&Siena inizia venerdì 26 gennaio 2024, con il convegno “DOP Economy tra crescita e futuro” organizzato da Banca Monte dei Paschi di Siena nella propria sede storica, su invito. Alle 18 è previsto il taglio del nastro a Palazzo Sansedoni, nei locali della Fondazione Monte dei Paschi di Siena per l’inaugurazione. E poi alle 20 torna la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala – Palazzo Squarcialupi. Con i percorsi sensoriali si parte alle 11 di sabato 27 gennaio al Santa Maria della Scala dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. Sabato 27 gennaio, porte aperte a Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, per due visite guidate su prenotazione (per un massimo di 30 persone a visita), una alle 12 e una alle 17, per prenotare scrivere a info@verniceprogetti.it entro le 12 di venerdì 26 gennaio. Anche domenica 28 gennaio, stand aperti dalle 11 fino alle 18. Infine, con Wine&Siena 2024 torna la giornata di lunedì 29 gennaio dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner Firenze Spettacolo, Toscana Tascabile, Simona Geri The WineSetter, Andrea Radic, Cantina Social, Valentino Pusnava WineMob, I Grandi Vini, Glance Collection, Wineloversitaly Olga Schiaffino. Sono partner tecnici Accessoridavino.com, Arco Spedizioni, I Bibanesi.

Si ringraziano il Comune di Siena, la Fondazione Santa Maria della Scala, Banca Monte dei Paschi di Siena, l’Università degli Studi di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Istituto Superiore Ricasoli, Federalberghi Siena e provincia.