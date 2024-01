Il Consiglio comunale di Siena convocato in seduta straordinaria per venerdì 26 gennaio: l’ordine del giorno

E’ stato convocato in seduta straordinaria per venerdì 26 gennaio alle ore 9, in occasione del “Giorno della Memoria 2024”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, il Consiglio comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

All’inizio della seduta è previsto un intervento sul tema “Per una riflessione sulla Shoah. Uno sguardo sull’ltalia e al caso senese” di Massimo Bianchi del Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali dell’Universita di Siena.

I lavori del Consiglio comunale di Siena di venerdì 26 gennaio 2024 proseguiranno con la discussione delle interrogazioni. La prima è quella dei consiglieri Franco Bossini (Movimento Civico Senese), Bernardo Maggiorelli (Fratelli d’Italia) e Chiara Parri (Sena Civitas) in merito alle iscrizioni alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria e sulla sussistenza dei requisiti di accertamento per il nuovo anno accademico. Quindi altra interrogazione del consigliere del gruppo Movimento Civico Senese Franco Bossini in merito al posizionamento dei cassonetti di raccolta rifiuti in via delle Luglie e l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Forza Italia – Udc – nuovo Psi Lorenza Bondi e Marco Falorni sullo stato di manutenzione del manto stradale di via Mentana. Spazio poi alle due interrogazioni della consigliera del gruppo Partito Democratico Giulia Mazzarelli in merito alla fruibilità del campo sportivo Rastrello e al completamento dell’itinerario E78 Grosseto-Fano e quelle della consigliera del gruppo Partito Democratico Gabriella Piccinni sui lavori di adeguamento dell’uscita di sicurezza del cinema Nuovo Pendola e in merito agli interventi nel parco di Villa Rubini Manenti.

L’ordine del giorno del Consiglio comunale prevede poi l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Partito Democratico (Alessandro Masi, Giulia Mazzarelli, Gabriella Piccini, Luca Micheli), del gruppo Progetto Siena (Adriano Tortorelli, Anna Ferretti) sul biotecnopolo e sul centro nazionale antipandemico; l’interrogazione della consigliera del gruppo Progetto Siena Anna Ferretti in merito all’accordo di un partenariato e cooperazione per l’attuazione di una strategia di marketing territoriale denominata “Piano operativo di valorizzazione turistica della città di Siena”.

Infine due interrogazioni a firma dei consiglieri del gruppo Partito Democratico Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli: la prima sui centri di aggregazione giovanile; la seconda sulle varie criticità e preoccupazioni degli abitanti di Fontebranda per viabilità, parcheggi, servizi ed illuminazione nella zona.

ORDINE DEL GIORNO

del Consiglio comunale di Siena di venerdì 26 gennaio 2024

1 INTERROGAZIONE 127 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI MOVIMENTO CIVICO SENESE, FRANCO BOSSINI, FRATELLI D’ITALIA, BERNARDO MAGGIORELLI, SENA CIVITAS CHIARA PARRI IN MERITO ALLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL’AREA SANITARIA E SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ACCERTAMENTO PER IL NUOVO ANNO ACCADEMICO.

2 INTERROGAZIONE 128 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE, FRANCO BOSSINI IN MERITO AL POSIZIONAMENTO DI CASSONETTI DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA DELLE LUGLIE.

3 INTERROGAZIONE 129 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA, UDC, NUOVO PSI, LORENZA BONDI E MARCO FALORNI SULLO STATO DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA MENTANA.

4 INTERROGAZIONE 133 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AL CAMPO SPORTIVO IL RASTRELLO – FRUIBILITA’.

5 INTERROGAZIONE 136 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DELL’ITINERARIO E78 GROSSETO-FANO.

6 INTERROGAZIONE 137 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GABRIELLA PICCINNI SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’USCITA DI SICUREZZA DEL CINEMA NUOVO PENDOLA.

7 INTERROGAZIONE 1 2024 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GABRIELLA PICCINNI IN MERITO AGLI INTERVENTI NEL PARCO DI VILLA RUBINI MANENTI.

8 INTERROGAZIONE 2 2024 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA MAZZARELLI, GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI, PROGETTO S.I.E.N.A ADRIANO TORTORELLI, ANNA FERRETTI SUL BIOTECNOPOLO E SUL CENTRO NAZIONALE ANTI PANDEMICO.

9 INTERROGAZIONE 5 2024 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PROGETTO S.I.E.N.A. ANNA FERRETTI IN MERITO ALL’ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE PER LA ATTUAZIONE DI UNA STRATEGIA DI MARKETING TERRITORIALE DENOMINATAA “PIANO OPERATIVO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTA’ DI SIENA”.

10 INTERROGAZIONE 6 2024 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI SUI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

11 INTERROGAZIONE 7 2024 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA MAZZARELLI, GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI SULLE VARIE CRITICITA’ E PREOCCUPAZIONI DEGLI ABITANTI DI FONTEBRANDA PER VIABILITA’, PARCHEGGI, SERVIZI ED ILLUMINAZIONE NELLA ZONA DI FONTEBRANDA.