Master e corsi post laurea dell’Università di Siena, i prossimi bandi in scadenza

Sono aperte le iscrizioni a corsi post laurea dell’Università di Siena per l’anno accademico 2023-2024 e indirizzata a laureati e a professionisti interessati ad approfondire le loro conoscenze in settori specifici ad alto contenuto di innovazione e con percorsi di carattere professionalizzante.

Entro il 1° marzo è possibile iscriversi ai master di primo livello in: Fisioterapia applicata allo sport e alle attività artistiche, Infermieristica di area critica e dell’emergenza, Let’s go: master in management multistakerholder di comunità, Orofacial pain and temporomandibular disorders, Prosthodontics and new technologies, Sign language interpreting in multilingual settings. È inoltre possibile, sempre entro il 1° marzo, iscriversi ai master di secondo livello in: Advanced orthodontics, Bioinformatica e data science, Drug design and synthesis, Lean healthcare management, Scienza e tecnologia cosmetiche, Tecnologie farmaceutiche industriali.

Fino al 15 marzo è invece possibile iscriversi ai master di primo livello in: Fondamenti di fitoterapia, Il codice rosa: un nuovo modello di intervento nella presa in carico delle vittime di violenza, Infermiere territoriale, Liquid Biopsy, Management per le professioni sanitarie, Master per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie, Medical Genetics, Storia, design e marketing del gioiello, Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Sempre entro il 15 marzo, è possibile iscriversi ai master di secondo livello in: Divulgazione scientifica, Fitoterapia, Health services management, Inquadramento clinico e terapeutico dei sanguinamenti uterini anomali (AUB), Medical writer in area regolatoria.

Scade il 15 marzo anche il termine per iscriversi ai corsi di aggiornamento professionale, ad alcuni di questi si accede anche con il diploma di scuola superiore, in: Biotechnology & Vaccine Development, Clinical development & Global Health in Vaccinology, Diritto e tecnica dell’Investigazione, Global Health & Vaccinology, Operatore delle Società Sportive; e ai corsi di formazione in: Catalogazione dei beni culturali con SIGECWEB e valorizzazione del patrimonio culturale digitale, Formazione alla lotta contro il gioco d’azzardo patologico, Regolazione dei servizi energetici e ambientali – Modulo servizi ambientali.

Entro il 15 marzo occorre iscriversi ai corsi di perfezionamento dell’ateneo senese in: Fitoterapia, Un approccio globale alla prevenzione e alla cura del dolore del neonato bambino adolescente.

Le informazioni su tutti i corsi post laurea, le sedi didattiche e le altre scadenze sono pubblicate sul sito dell’Università di Siena: www.unisi.it/didattica/corsi-post-laureahttp://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.