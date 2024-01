21 posti per il Servizio civile universale all’Università per Stranieri di Siena

Anche per questa edizione sono 21 i posti disponibili all’Università per Stranieri di Siena per il Servizio civile universale; il bando per la selezione degli aspiranti operatori volontari scade il 15 febbraio 2024 alle ore 14.

Sono due i progetti promossi dall’ateneo senese per i quali è possibile presentare domanda:

BIBLIOUNISTRASI3 , focalizzato sulla valorizzazione del patrimonio librario di Ateneo, sia dal punto di vista dell’assistenza agli studenti nella fruizione dei servizi bibliotecari sia per quanto riguarda le attività di supporto tecnico e amministrativo (inventariazione e catalogazione dei testi).

EDUCAUNISTRASI3, il cui obiettivo è favorire i processi di apprendimento e inclusione degli studenti stranieri e con disabilità all'interno della comunità universitaria, nel rispetto dei principi fissati dall'Agenda ONU 2030.

Il Servizio civile universale, giunto alla settima edizione all’Università per Stranieri di Siena, è un’opportunità di crescita e formazione per i giovani, che hanno la possibilità di entrare in contatto con il dinamismo e la multiculturalità che da sempre costituiscono l’anima dell’ateneo.

Agli operatori del Servizio civile universale all’Università per Stranieri di Siena sarà riconosciuto un contributo mensile pari a 507,04 euro per tutta la durata del progetto, pari a 12 mesi. L’inizio delle attività è previsto entro il mese di giugno.

È possibile presentare la domanda di partecipazione online all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Possono partecipare i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata sul sito di Ateneo (https://www.unistrasi.it/1/599/2867/Servizio_Civile_Universale.htm) o scrivere a serviziocivile@unistrasi.it.