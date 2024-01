Pubblica Assistenza ANPAS Zona Senese, tre corsi in partenza a gennaio

Riparte la formazione nelle Pubbliche Assistenze ANPAS Zona Senese con tre sessioni formative che prenderanno il via già a gennaio e tanti altri corsi che saranno organizzati nei prossimi mesi su tutto il territorio.

“Ci sono tanti modi per aiutare, un solo modo per farlo: diventare volontari”: è l’invito delle volontarie e dei volontari della Pubblica Assistenza di Chiusi, condiviso sui social network con un bellissimo video, in vista dell’avvio del nuovo corso di livello base per soccorritori.

A Castelnuovo Berardenga, presso la sede sociale della Pubblica Assistenza di Castelnuovo, in piazza della Citerna n. 3, prenderà il via nella serata di lunedì 15 gennaio alle ore 21.00 il corso di livello base e avanzato per volontarie e volontari soccorritori promosso in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia. Nella stessa serata a Monteroni d’Arbia, presso la sede sociale della Pubblica Assistenza Val d’Arbia in via IV Novembre n. 147, si svolgerà l’incontro di presentazione delle attività associative e della proposta formativa per il 2024. A Chiusi l’appuntamento con la prima serata del corso di formazione di livello base per volontari soccorritori è per lunedì 22 gennaio alle ore 21.00 presso la sede sociale della Pubblica Assistenza Chiusi in via della Fontina n. 43.

Cosa puoi fare in una Pubblica Assistenza Anpas? Le attività sono tante quanti i bisogni e le iniziative che possono essere presenti in una comunità: soccorso ed emergenza, servizi sociosanitari e di accompagnamento, assistenza a eventi, donazione sangue e protezione civile. Oltre a queste attività storiche, è possibile conoscerne tante altre: dalla cinofilia alle attività socio-ricreative, dai progetti di solidarietà al gruppo giovani, dall’informazione alla prevenzione, dal prestito di ausili e presidi agli sportelli di ascolto e sostegno per i bisogni e le fragilità.

“Essere volontarie e volontari di una Pubblica Assistenza ANPAS – racconta Daniela Salvadori, coordinatrice ANPAS Zona Senese, sui corsi in partenza a gennaio – ha un significato che cambia ogni giorno. E’ una storia di persone, cittadine e cittadini, che camminano accanto per scrivere un’altra storia e costruire una società più giusta e solidale. L’invito che condividiamo con tutte e tutti è quello di contattare le associazioni del proprio territorio, informarsi sulle attività e proposte formative e mettersi in gioco per aiutarci a fare di più. Le volontarie e i volontari ANPAS Zona Senese saranno ben lieti di accogliervi, condividere competenze e passione per fare la differenza”.

A questo link il video dei volontari della Pubblica Assistenza di Chiusi: https://www.facebook.com/watch/?v=367713709202497