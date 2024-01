A Torrita di Siena si celebra Sant’Antonio, protettore degli animali

A Torrita di Siena sono numerose le iniziative organizzate quest’anno per Sant’Antonio. Oltre alla tradizionale fiera dedicata al santo protettore degli animali che ha luogo domenica 21 gennaio, il centro storico accoglie eventi anche venerdì 19 e sabato 20.

Coordinato dal Comune di Torrita di Siena, il programma si apre venerdì 19 alle ore 18.30, nella sala eventi in via Maestri con la presentazione del libro “Un modello di sviluppo locale sostenibile: le Comunità del Cibo”, alla presenza dell’autore Stefano Biagiotti. Sabato 20 gennaio il Teatro degli Oscuri ospita alle ore 10 gli studenti delle classi quarte dell’Istituto Vegni – Capezzine per un convegno che ha come tema “L’asino amiatino: storia, attualità e prospettive future”.

Alle 17.30 in via Pecorai si taglia il nastro del Piccolo Museo delle Arti e dei Mestieri. Il luogo, conosciuto come “Bottega di Colombo”, è stato restaurato dall’associazione torritese Cta “Il Borgo”, sulla base di una convenzione con il Comune di Torrita di Siena, e viene inaugurato come spazio espositivo di attrezzi utilizzati anticamente dagli artigiani locali. Alle ore 19 l’appuntamento è in via Cavour, nei locali de La Cripta, per un aperitivo insieme ai produttori torritesi; alle 20 è previsto l’inizio della cena “Torrita in tavola”, che dall’antipasto al dolce propone un menù composto con le eccellenze enogastronomiche delle aziende torritesi.

L’evento, curato da Contrada Cavone, si svolge in collaborazione con Az. Agr. Passerini, Az. Agr. Coveri, Macelleria Belli, Birrificio Saragiolino, Az. Agr. Moggiolo, Az. Agr. Saragiolo, Az. Agr. Boncio, Cantine Innocenti, Panificio Rosignoli, Az. Agr. Valcelle e Distillerie Bonollo (posti limitati, prenotazioni entro e non oltre giovedì 18 gennaio – tel. 333 2947159).

Domenica 21 gennaio, alle ore 9, segna l’inizio della giornata l’apertura dell’expo di capi di bestiame a cura di Gruppo Allevatori Amatoriale Torrita e degli stand della fiera merceologica nell’area attorno al parco della Rimembranza. Alle ore 10, in piazza Matteotti, le aziende locali svelano banchi con i propri prodotti a km 0 e le associazioni Circolo Fra Jacopo, Confraternita di Misericordia, Associazione Pubblica Assistenza, Gruppo Sbandieratori e Tamburini, Società Astronomica Poliziana accolgono visitatori negli stand a loro assegnati. Allo stesso orario parte la “passeggiata a 6 zampe” organizzata da Pro Loco per i cani e i loro padroni. Alle ore 12.30 don Andrea Malacarne impartirà la benedizione agli animali in occasione di Sant’Antonio nello spazio di Torrita di Siena antistante a Porta a Pago.

Non mancherà il buon cibo: i “Ristori nel borgo” a cura di Moto Club e Contrada Porta a Pago saranno attivi a partire dalle 11.30. Il pomeriggio darà spazio alla musica del duo acustico che alle 15.30 in piazza Matteotti proporrà un concerto firmato Torrita Blues e alla danza, con l’esibizione delle allieve di Dam Danza, alle 18.30 al Teatro degli Oscuri.

Sabato 20 e domenica 21 gennaio sarà inoltre possibile accedere gratuitamente al tunnel e alla Vertical farm che si trovano nei sotterranei del centro storico a Torrita di Siena, prenotando un turno di visita dalle ore 16 alle 17 sul sito www.torritanascosta.it.