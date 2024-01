Castelnuovo Berardenga: in scena al Teatro Alfieri Ascanio Celestini con “Rumba”

La stagione teatrale al Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga prosegue domenica 14 gennaio, alle 21 e 15, con lo spettacolo di Ascanio Celestini dal titolo “Rumba, l’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato” dedicato alla carismatica figura di San Francesco d’Assisi.

Attore, regista, autore, ma soprattutto narratore, Ascanio Celestini va alla ricerca di San Francesco nel presente, tra i nuovi poveri, i barboni che chiedono l’elemosina nel parcheggio di un supermercato oppure tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino della logistica. Celestini è accompagnato dal musicista Gianluca Casadei.

San Francesco d’Assisi, nato come Giovanni da madre francese quando il padre era in Francia a vendere stoffe pregiate, legge libri di letteratura cavalleresca. Diventa cavaliere o lo vorrebbe, va in guerra, ma finisce in galera. Quando esce dal carcere deve ricostruire le case dei nobili che il popolo ha cacciato da Assisi e impara a fare il muratore. Così diventa il santo che impara a ricostruire la Chiesa di Dio in terra. Ma perché Francesco ci affascina ancora dopo otto secoli? E dove lo troveremmo oggi?

“Rumba, l’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato” di e con Ascanio Celestini al Teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga

Domenica 14 gennaio, alle ore 21.15, info biglietti: https://www.teatrovittorioalfieri.com/biglietti-e-abbonamenti/

I biglietti dello spettacolo: intero € 14; ridotto € 12 per over 65, under 12, soci Coop, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti); ridotto € 8 per studenti delle Università possessori della Carta dello Studente della Toscana e “biglietto futuro” under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze.

La biglietteria apre un’ora prima degli spettacoli. Info e prenotazioni: telefonare allo 0577 351345, oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 331 3964978.

La stagione teatrale è promossa dal Comune di Castelnuovo Berardenga e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023, con la direzione artistica de Lo Stanzone delle Apparizioni.

Per i prossimi appuntamenti: https://www.teatrovittorioalfieri.com/stagione-teatrale-2023-2024/#teatroragazzi2024.