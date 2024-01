A Poggibonsi il mago delle bolle Michele Cafaggi apre Teatro a Merenda

Sarà il mago delle bolle Michele Cafaggi con il suo nuovissimo spettacolo “SonoSolo bolle di sapone” ad aprire la XXVIII edizione di Teatro a Merenda, la rassegna dedicata ai più piccoli e alle famiglie curata dall’Associazione culturale Timbre; lo spettacolo si terrà sabato 13 gennaio, alle ore 16.00, nella Sala Maggiore del Teatro Politeama di Poggibonsi.

“SonoSolo bolle di sapone – ovvero del giorno in cui cercando qualcosa trovai me stesso” di e con Michele Cafaggi (regia Ted Luminarc, musiche originali Davide Baldi disegno luci e scenografie Izumi Fujiwara) è uno spettacolo, rappresentato per la prima volta in Toscana, rivolto a tutta la famiglia, che può divertire grandi e piccoli dai 3 ai 100 anni.

Michele Cafaggi è stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione teatrale. “Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli, sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità, mimico-attoriale raggiunta, la sua arte è a disposizione di eventi benefici a favore dei bambini”.

La rassegna “Teatro a Merenda”, dedicata ai bambini e alle famiglie, porterà sul palcoscenico sette appuntamenti all’insegna della migliore qualità artistica che il panorama nazionale di teatro ragazzi può offrire.

Dopo il primo appuntamento proseguirà sempre al Politeama il 27 gennaio con “Soqquadro” del Teatro del Piccione di Genova, il 2 marzo al Teatro del Popolo di Colle con “Clown in libertà” uno spettacolo di Teatro Necessario per continuare il 16 marzo al Politeama con “Hamelin” di Factory Compagnia Transadriatica, vincitore Premio Eolo miglior spettacolo 2022 di teatro ragazzi. A seguire “Il Museo della Fiaba” di Emanuela Dall’Aglio il 23 marzo al Politeama ed infine la rassegna si chiude al Teatro del Popolo di Colle con “Naso d’Argento” di Progetto G.G. il 6 aprile.

Tutti gli spettacoli sono alle ore 16.00. Doppia replica alle ore 16 e alle 18.00 per lo spettacolo del 16 marzo “Hamelin” a Poggibonsi

La rassegna Teatro a Merenda è curata dall’Associazione culturale Timbre e promossa dai Comune di Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa in collaborazione con Fondazione E.l.s.a. e Azienda speciale Multiservizi.

Biglietti in prevendita per lo spettacolo del 13 gennaio su www.politeama.eu o alle casse del Teatro Politeama e del Teatro del Popolo in orario cinema.