A Castelnuovo Berardenga prosegue la rassegna “Il Cinema a Natale”

Dopo il successo delle prime quattro proiezioni, chiude in bellezza “Il Cinema a Natale”, la rassegna di cinema gratuita, promossa al Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, dall’associazione Culture Attive con il patrocinio del Comune.

Questi gli ultimi due appuntamenti da non perdere: venerdì 5 gennaio, alle ore 18, al teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga sarà proiettato il film del 1999, “Baci e abbracci” di Paolo Virzì. Una surreale commedia degli equivoci che vede come protagonista Mario, salernitano proprietario di un ristorante di Cecina che non ha più clienti ed è sull’orlo del fallimento. La sua storia si incrocia con quella di Renato, Luciano e Tatiana, che hanno perso il lavoro come operai, e poco distante da Mario hanno messo in piedi un fallimentare allevamento di struzzi. L’equivoco si consuma alla Vigilia di Natale quando Mario viene scambiato con l’assessore regionale.

Ultimo appuntamento con “Il Cinema a Natale” è domenica 7 gennaio, alle ore 18, con la proiezione di ‘Orlando’, film drammatico, del 2022, diretto da Daniele Vicari, con Michele Placido e Angelica Kazankova. Si tratta di una favola del nostro tempo che racconta la storia di un nonno, Orlando, e della sua nipotina, Lyse, che s’incontrano dopo un tragico evento familiare. La vita vissuta dal vecchio, che ha trascorso la sua esistenza in campagna con i suoi campi, gli animali e il suo organetto, si contrappone alla vita della bambina in una città straniera.

“La rassegna Il Cinema a Natale è stata pensata con l’obiettivo di recuperare un’abitudine che si sta un po’ perdendo, ovvero quella di andare al cinema durante le festività natalizie – spiega Annalisa Giovani, assessore alla cultura di Castelnuovo Berardenga –. E’ una iniziativa completamente gratuita, che ha incontrato sin da subito il gradimento del pubblico grazie anche alla scelta di pellicole adatte a tutta la famiglia.”