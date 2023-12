A Poggibonsi quarto week end per “La Via Maestra del Natale”

Quarto week end per “La Via Maestra del Natale”, il programma di mercatini ed eventi messo a punto dal Comune di Poggibonsi con Centro commerciale Via Maestra (i negozi sono tutti aperti), Confcommercio, Confesercenti, Pro Loco e le altre associazioni del territorio, Fondazione Elsa.

La pista per pattinare sul ghiaccio si trova in piazza Rosselli mentre la tre giorni di mercati prende il via venerdì 22 dicembre con le 15 casine di Natale sistemate come sempre nell’area pedonale di piazza Berlinguer. Questo fine settimana il mercatino di Natale sarà dedicato al tema “Gli ultimi regali”, con i banchi che esporranno le ultime proposte dell’artigianato locale.

Venerdì 22 dicembre alle 16 in piazza Matteotti (piazza Nova) sarà il momento di “Ludus in tabula”, giochi di legno per bambini di tutte le età. Nel pomeriggio da piazza Mazzini appuntamento con la marching band “Bandita”, orchestra irriverente, ironica, divertente, epica e spiazzante, perfetta per il periodo natalizio, che sarà protagonista di tre spettacoli itineranti alle 16,30, 17,30, 18,30.

Sabato 23 dicembre dalle 16,30 “Viaggio al Polo Nord”, spettacolo itinerante per bambini. A bordo di un bolide rosso gli spiriti del Natale condurranno i più piccoli, con letture e animazioni, fino alla casina di Babbo Natale a cura della Pro Loco. Lo spettacolo “Viaggio al polo nord” è curato da Extempora. Alle 18,30 in piazza Cavour le letterine dei bambini voleranno da Babbo Natale al Polo Nord.

Inoltre, visto il successo riscosso, venerdì 22 e sabato 23 dicembre dalle 16,30 alle 19,30 sarà ancora possibile visitare la mostra “100 e + Pinocchi”, con i libri rari della collezione di Mauro Minghi che insieme al Laboratorio Marmocchi ha curato l’esposizione ospitata nei locali di via della Repubblica 49 (al ‘taglio’). La mostra sarà arricchita il sabato dalle 17 dallo spettacolo di Ballet Academy, che torna a grande richiesta con il musical dedicato a Pinocchio.

Il programma “La Via Maestra del Natale” proseguirà a Poggibonsi con eventi e mercatini il fine settimana del 29, 30 e 31 dicembre e con le giornate conclusive in occasione del weekend dell’Epifania.