Asd FC Castellina in Chianti riceve il sostegno di Estra

“E’ con grande soddisfazione che l’Asd FC di Castellina in Chianti saluta il sostegno accordato da Estra – dichiara il presidente Fernando Sisti -. La nostra missione è migliorarsi sempre portando avanti i valori positivi che lo sport rappresenta nello sforzo di coniugarli alla funzione sociale dell’associazione. Voglio quindi esprimere il nostro sentito ringraziamento alla società Estra ed al suo presidente.”

“Quando lo sport è in grado di aprirsi, di entrare a far parte integrante di una comunità offrendo opportunità di partecipazione a tutti, quando diventa polo di aggregazione e motore di una socialità diffusa, ebbene lo sport ha decisamente vinto – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra -; è questo il caso di ASD FC di Castellina in Chianti: un esempio virtuoso oltre lo sport”.

l’Associazione Sportiva Dilettantistica FC di Castellina è una associazione senza scopo di lucro che opera con prevalente indirizzo sportivo sul territorio castellinese da quaranta anni.

Sono circa 150 gli atleti e i praticanti sportivi, bambini e adulti, che prendono parte e si dilettano nelle numerose attività sostenute ed organizzate negli anni dai volontari di A.S.D. FC Castellina in Chianti. Si va dai corsi di tennis, ai raduni ciclistici, alle gare di pesca sportiva, fino al settore calcio dilettantistico, fiore all’occhiello dell’associazione, con la partecipazione ai campionati FIGC, attualmente di 2ª Categoria, Uisp calcio a 7 e over 35 ed al campionato inter provinciale di calcio a 5 femminile Play League, passando per la vera e propria formazione dei bambini dai 5 ai 14 anni tramite la scuola calcio ed il settore giovanile in proficua collaborazione con la A.S.D. Castellina Scalo.

Quello di “essere centro permanente di vita associativa a carattere volontario senza scopo di lucro operante per fini sportivi, ricreativi per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi” è il principio statutario fondante sul quale si basa l’Associazione Sportiva Dilettantistica FC di Castellina in Chianti che conta ad oggi circa 300 tesserati coinvolti come volontari in varie attività sociali e di beneficenza.

“Il nostro intento – spiega l’associazione – è quello di far riscoprire l’importanza dei momenti di aggregazione, ricreativi e di confronto. Con questa idea e con sempre maggiore coinvolgimento di giovani e meno giovani, famiglie ed appassionati, è intenzione di Asd FC Castellina in Chianti continuare a fare sport, realizzando manifestazioni sportive e occasioni di ritrovo e di scambio; il sostegno da parte di Estra ci rafforza e ci offre l’occasione di un rilancio”.