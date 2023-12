Castelnuovo: al Teatro “Alfieri” la prima rassegna cinematografica per famiglie

Si intitola ‘Il cinema a Natale’ la prima rassegna cinematografica per famiglie organizzata dall’Associazione Culture Attive con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

Dal 26 dicembre al 7 gennaio, alle ore 18, il Teatro “Vittorio Alfieri” in via del Chianti 9, ospiterà la proiezione gratuita di sei film che sono stati grandi successi negli anni passati.

La rassegna cinematografica di Castelnuovo Berardenga si aprirà martedì 26 dicembre alle ore 18 con ‘Joyeux Noel’, film del 2005 diretto da Christian Carion e incentrato sulla tregua di Natale del 1914, durante la Prima guerra mondiale, fra soldati di trincea tedeschi, francesi e scozzesi. Sabato 30 dicembre sarà proiettato ‘Principi e principesse’, pellicola d’animazione del 2000 diretto da Michel Ocelot, composta da sei episodi della durata di circa 10 minuti. La proiezione sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Alberto Massi e dalle performance teatrali dei Topi Dalmata.

Le proiezioni di gennaio. Il nuovo anno de ‘Il cinema a Natale’ si aprirà lunedì 1° gennaio alle ore 18 con ‘Le otto montagne’, film del 2022 scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeerschl, premiato al Festival di Cannes con quattro David di Donatello tra i quali quello per il miglior film. La rassegna tornerà mercoledì 3 gennaio alle ore 18 con ‘Il gusto degli altri’, film del 2000 diretto da Agnès Jaoui. La pellicola ha vinto il premio César nel 2001, quando venne anche candidata all’Oscar come miglior film straniero. Le ultime due proiezioni saranno dedicate al cinema italiano: venerdì 5 gennaio, alle ore 18, con ‘Baci e Abbracci’ di Paolo Virzì e domenica 7 gennaio, ancora alle ore 18, con ‘Orlando’, film drammatico del 2022 diretto da Daniele Vicari.

“La rassegna cinematografica – afferma Annalisa Giovani, assessora alla cultura di Castelnuovo Berardenga – è nata per riscoprire e riproporre una tradizione che si sta un po’ perdendo, ossia andare al cinema a Natale e durante le feste. L’iniziativa è rivolta a tutti, e in particolare ai giovani e alle famiglie con bambini, per passare del tempo insieme di fronte al grande schermo con visioni collettive in cui le immagini grandi e i suoni diffusi regalano un’esperienza immersiva. La prima edizione de ‘Il cinema a Natale’ sarà ricca di appuntamenti, grazie alla collaborazione con Culture Attive, e fra questi spicca quello del 30 dicembre, dove la proiezione cinematografica sarà affiancata da musica dal vivo e performance teatrali”.