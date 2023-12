“Una festa continua”, gli eventi a Siena della settimana che porta al Natale

Proseguono con successo di pubblico le iniziative del cartellone natalizio “Una festa continua”, organizzato dal Comune di Siena: nella settimana che porta al Natale sono numerosi gli eventi in programma per grande e più piccoli.

Martedì 19 dicembre alle ore 18 sfilerà per le vie cittadine la “Banda Città del Palio”, nella speciale versione di orchestra di fiati travestiti da Babbo Natale.

Giovedì 21 dicembre alle ore 16 è in programma il “Concerto Unione Corale Senese Ettore Bastianini” all’interno della chiesa Santissima Annunziata, mentre alle ore 21 al duomo ci sarà il “Concerto di Natale” con il coro del Liceo musicale “Piccolomini”. Sempre alle ore 21 al Teatro dei Rinnovati lo spettacolo “Le Cirque Invisible” che rientra nella stagione teatrale “Metaversi” (spettacolo a pagamento, info www.teatridisiena.it; tel. 0577 292265; mail biglietteria.rinnovati@comune.siena.it).

Venerdì 22 dicembre alle ore 15, per il cartellone degli eventi di Natale del Comune di Siena, è in programma il “Trekking dedicato all’acqua. Fonte Nuova e il sistema delle acque nel nord della città”, iniziativa gratuita (su prenotazione; tel. 0577 42373, mail info@guidesiena.it). Nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19:30 riapre la “Casa di Babbo Natale” nel Palazzo delle Papesse a ingresso gratuito. Alle ore 21 al Teatro dei Rinnovati lo spettacolo “Le Cirque Invisible” che rientra nella stagione teatrale “Metaversi” (spettacolo a pagamento, info www.teatridisiena.it; tel. 0577 292265; mail biglietteria.rinnovati@comune.siena.it).

Sabato 23 dicembre è invece in programma, alle ore 11, la visita guidata “I Presepi a Siena”, iniziativa gratuita (su prenotazione tel. 0577 42373, info@guidesiena.it). Dalle ore 10:30 alle ore 19:30 è aperta la “Casa di Babbo Natale” nel Palazzo delle Papesse a ingresso gratuito. “Aspettando Natale: La piccola renna” è l’iniziativa in programma alle ore 16:30 presso il Museo per Bambini al Santa Maria della Scala (costo 5 euro più biglietto di ingresso, consigliata prenotazione; tel. 0577 534531, mail educazione@santamariadellascala.com).

Alle ore 17 il cartellone degli eventi di Natale prevede “Dream” esibizione con artisti di strada in Piazza del Campo di fronte al Palazzo Pubblico, sede del Comune di Siena (in caso di maltempo al Tartarugone). Uno spettacolo con il quale si celebra la vita insieme alla speranza e ai sogni che la alimentano. Come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole, così “Dream” invita a sognare e a credere nella vita e nei propri sogni, lasciando spazio allo stupore e all’incanto. Le arti del canto e della danza su trampoli si fondono insieme dando vita a visioni oniriche e immaginifiche, popolate da creature magiche (come meduse e farfalle luminose) in grado di regalare al pubblico un vero e proprio grande sogno ad occhi aperti. L’incantevole valzer ballato sui trampoli, la maestosa danza del tulle, lo spettacolare fire dance sono solo alcune delle performance che lasciano senza respiro. Con costumi luminosi e danze originali, gli attori “prendono per mano” il pubblico per fargli ammirare da vicino la semplicità e la bellezza degli “elementi della vita”. Alle ore 21 al Teatro dei Rinnovati lo spettacolo “Le Cirque Invisible” che rientra nella stagione teatrale “Metaversi” (spettacolo a pagamento, info www.teatridisiena.it; tel. 0577 292265; mail biglietteria.rinnovati@comune.siena.it).

Domenica 24 dicembre, oltre all’apertura della Casa di Babbo Natale (dalle ore 10:30 alle ore 19:30), sarà inaugurata la mostra Daniela Martelli (fino al giorno 7 gennaio 2024, ingresso gratuito con orario 10-18 il venerdì, sabato, domenica; ore 14.30 – 18.30 tutti gli altri giorni).

Fino al 2 febbraio 2024, presso la chiesa della Santissima Annunziata del Santa Maria della Scala, è visitabile il “Presepe monumentale della Basilicata” realizzato dall’artista lucano Franco Artese. L’esposizione è aperta ad ingresso libero dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Un’iniziativa nata in collaborazione con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

“Una festa continua” è il calendario degli eventi del Natale a Siena, a cura del Comune di Siena. Info su www.comune.siena.it e www.sienacomunica.it. Main sponsor del calendario è Estra Spa.