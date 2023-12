Open day Istituto comprensivo “San Bernardino da Siena”

L’Istituto comprensivo “San Bernardino da Siena” apre nuovamente le sue porte per accogliere le famiglie dei futuri nuovi studenti in occasione degli open day che si terranno nei tre plessi scolastici nei mesi di dicembre 2023 e di gennaio 2024.

Durante gli open day dell’Istituto comprensivo “San Bernardino da Siena”, che si terranno in presenza, sarà possibile conoscere la ricca offerta formativa delle varie scuole e la rispettiva organizzazione oraria, oltre che incontrare i docenti dei singoli plessi e visitare gli spazi scolastici.

Lunedì 18 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si terrà l’open day alla scuola dell’infanzia “Policarpo Bandini”, sede situata nel centro storico della città, ma rinnovata e moderna nei suoi spazi e nei suoi arredi (grazie anche ai fondi del PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”), nella quale bambini e bambine hanno modo di imparare divertendosi, aumentando progressivamente il loro grado di autonomia, crescendo felici in un ambiente bello e sereno per esser pronti ad inserirsi nel miglior modo possibile nel grado successivo: la “scuola dei grandi”.

Il giorno seguente, martedì 19 dicembre dalle ore 17 alle ore 19, si apriranno le porte della scuola secondaria di primo grado “San Bernardino da Siena” i cui docenti presenteranno la scuola e la sua organizzazione didattica per l’anno scolastico 2024-2025, con il fiore all’occhiello costituito dallo storico percorso musicale. Gli insegnanti dei vari ambiti, infatti, accoglieranno i futuri studenti e studentesse nelle varie aule e laboratori della scuola per mostrare alcuni elaborati e descrivere l’offerta formativa.

Dopo appena ventiquattro ore sarà la volta dell’open day della scuola primaria “A. Saffi”: mercoledì 20 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 le famiglie dei bambini e delle bambine che a settembre prossimo cominceranno il percorso della scuola primaria sono attese dai docenti che spiegheranno loro le numerose attività che saranno sviluppate nei cinque anni di questo grado scolastico.

Gli open day torneranno poi a gennaio 2024: martedì 9 gennaio di nuovo i professori della scuola secondaria “San Bernardino” accoglieranno futuri studenti e rispettive famiglie dalle ore 17 alle ore 19; mentre mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, dalle ore 17 alle ore 18, sarà la volta rispettivamente della scuola dell’infanzia “P. Bandini” e della scuola primaria “A. Saffi”.

I docenti di tutto l’istituto “San Bernardino da Siena” invitano le famiglie a visitare di persona le proprie sedi per conoscere l’offerta formativa proposta, sia curricolare che extracurricolare, al fine di mostrare loro la loro idea di scuola che permette di far crescere studenti e studentesse in ambienti stimolanti e rinnovati, in spazi in cui le nuove tecnologie più avanzate si mescolano al sapore di storia e tradizione che è possibile vivere solo attraversando le porte della nostra città, patrimonio dell’Unesco.