Premio internazionale promozione sostenibilità AASHE a team dell’Università di Siena

L’associazione internazionale AASHE – Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education ha recentemente annunciato i vincitori del Premio AASHE 2023 per la sostenibilità; fra i premiati anche il team dell’Università di Siena composto da Federico M. Pulselli, Valentina Niccolucci e Nicoletta Patrizi di Ecodynamics Group del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena.

Gli studiosi hanno partecipato, con altri ricercatori di importanti istituzioni universitarie internazionali, alla redazione dell’articolo, “Teaching sustainability within the context of everyday life: Steps toward achieving the Sustainable Development Goals through the EUSTEPs Module”, condotta nel contesto del progetto EUSTEPs, finanziato dal programma ERASMUS+ dell’Unione Europea.

L’articolo degli studiosi dell’Università di SIena, che ha vinto il Premio AASHE nella categoria Campus Sustainability Research Award, descrive i risultati dell’implementazione del nuovo modulo didattico interattivo EUSTEPs (Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint) per introdurre la sostenibilità agli studenti di quattro Università e AASHE ne ha riconosciuta la straordinaria valenza scientifica nel campo della ricerca sulla sostenibilità nelle Università.

L’AASHE conferisce i suoi prestigiosi premi alle istituzioni e ai ricercatori che contribuiscono a guidare le università verso un futuro sostenibile. Quest’anno, l’AASHE ha ricevuto oltre 300 candidature e ha annunciato 10 vincitori in cinque diverse categorie. Le candidature sono state giudicate in base al loro impatto complessivo, innovazione, coinvolgimento degli stakeholder, chiarezza e ad altri criteri specifici per ciascuna categoria.

Federico M. Pulselli, professore associato di Chimica dell’Ambiente presso l’Università di Siena in qualità di partner del progetto EUSTEPs, commenta: “Siamo molto onorati di questo importante riconoscimento. L’articolazione del progetto EUSTEPs ha permesso di sviluppare diverse soluzioni per esplorare, diffondere e rafforzare i concetti-pilastro della sostenibilità presso diverse categorie di destinatari, come studenti, personale amministrativo, docenti, decisori universitari in posizione apicale, le adesioni dei nostri Rettori lo testimoniano. Strumenti particolari, come il modulo didattico per gli studenti, oggetto del lavoro premiato, le linee guida per la progettazione di corsi di “Sostenibilità” per tutti, l’University Footprint Calculator e le relative misure e politiche, possono aiutare la comunità universitaria a capire come vivere entro i confini del pianeta, superando i confini delle discipline”.

Georgios Malandrakis, professore associato di Educazione Ambientale presso l’Università Aristotele di Salonicco e coordinatore del progetto EUSTEPs, sottolinea il privilegio di aver lavorato con un team di progetto appassionato e stimolante. “È un grande piacere ricevere il Premio AASHE. Questo progetto finanziato dall’UE ha riunito 16 ricercatori di 4 Paesi che inizialmente erano quasi sconosciuti l’uno all’altro. Grazie alla nostra collaborazione di ricerca, siamo diventati amici, abbiamo sviluppato questo modulo didattico che ha ricevuto un grande successo in cui siamo riusciti a coinvolgere ed istruire più di 7.000 studenti universitari provenienti da quasi 60 Paesi”, spiega Malandrakis sul conferimento del Premio AASHE al team dell’Università di Siena.

I successi del progetto EUSTEPs sono il coronamento di tre anni di lavoro di partner entusiasti. “Ciò che mi colpisce di più è la ricchezza di informazioni contenute nei vari documenti e strumenti interattivi che abbiamo creato per potenziare studenti, docenti e personale amministrativo degli atenei. È gratificante leggere nei risultati della nostra ricerca sul Modulo EUSTEPs che gli studenti abbiano trovato il personal Footprint Calculator sviluppato dal Global Footprint Network come il materiale didattico più utile per comprendere meglio come le loro attività quotidiane si inseriscano nel quadro più ampio della sostenibilità”, commenta Alessandro Galli, direttore del programma per il Mediterraneo e l’area MENA del Global Footprint Network e tra i vincitori del premio sulla ricerca implementata con EUSTEPs.

“I vincitori dell’AASHE Sustainability Award 2023 testimoniano un impegno incrollabile nel promuovere la sostenibilità all’interno delle loro istituzioni accademiche. Stanno definendo nuovi standard e rimodellando il panorama della sostenibilità nelle università “, ha dichiarato il direttore esecutivo dell’AASHE Meghan Fay Zahniser.

L’AASHE ha tenuto una cerimonia di premiazione virtuale il 7 dicembre per premiare e celebrare i 10 destinatari del premio. I destinatari del premio hanno ricevuto un riconoscimento in varie forme, tra cui una targa fatta da Rivanna Natural Designs, una B Corp di cui è titolare una donna fortemente impegnata nella sostenibilità. Dal suo inizio nel 2006, 135 istituzioni e ricercatori delle università sono state premiate attraverso questo prestigioso programma di premiazione.

Per saperne di più sul premio dell’AASHE, assegnato al team dell’Università di Siena, visitate il sito http://www.aashe.org/get-involved/awards/.

Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE)

L’AASHE consente agli amministratori, ai docenti, al personale e agli studenti delle università di essere efficaci agenti di cambiamento e promotori dell’innovazione in materia di sostenibilità. L’AASHE aiuta i suoi membri a trasferire le informazioni in azioni, offrendo risorse essenziali e sviluppo professionale a una comunità diversificata e impegnata di leader della sostenibilità. Lavoriamo con e per le università per garantire che i futuri leader del mondo siano motivati e preparati a risolvere le sfide della sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aashe.org. Seguite AASHE su Facebook, Instagram e X, precedentemente noto come Twitter.

EUSTEPs

EUSTEPs (Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint) è un progetto sviluppato, sotto la guida dell’Università Aristotele di Salonicco, dalla partnership strategica tra quattro università europee e l’organizzazione non governativa Global Footprint Network, sede ufficiale della metodologia e delle applicazioni dell’Impronta Ecologica. https://www.eusteps.eu/.