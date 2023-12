Aou Senese, da Consiglio regionale via libera a riconferma Barretta

Via libera, da parte della commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, alla riconferma di Antonio Barretta nella carica di direttore generale dell’Aou Senese per i prossimi tre anni. La commissione, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), ha espresso parere favorevole all’unanimità alla proposta di nomina fatta dal presidente della Giunta Eugenio Giani, in accordo con il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra.

L’incarico di Barretta, a capo dell’Aou senese dal 2021, scade il 31 dicembre prossimo e il presidente Giani ha proposto un secondo mandato. Nella lettera che accompagna la proposta di nomina indirizzata da Giani al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente della Giunta sottolinea come Barretta “abbia gestito l’azienda in un percorso di rilevante e continuo miglioramento, come evidenziato anche dai risultati ottenuti nell’ambito del sistema toscano del bersaglio del laboratorio Mes”.

Secondo Giani “la nomina di Barretta quale direttore generale dell’Aou Senese per un secondo mandato rappresenta un’indubbia garanzia, soprattutto in termini di competenza specialistica e profonda e qualificata conoscenza delle dinamiche economico-finanziarie che governano il sistema socio-sanitario”.

Antonio Barretta, ascoltato questa mattina in Commissione, ha presentato numerosi dati sul rendiconto 2021-2022-2023 e sulle strategie 2024-26 dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il direttore ha spiegato che è stato approvato il masterplan per il restauro e la riqualificazione dell’ospedale di Siena, e sottoscritto il protocollo interistituzionale che permette di rispettare i tempi. E’ in corso la realizzazione dell’edificio volano, che ospiterà i vari lotti in fase di ristrutturazione. Sono stati emessi ordini di fornitura per 27 milioni di euro, e consegnate nuove apparecchiature per un totale di 21,3 milioni di euro.

Tra le varie performance presentate, si segnala l’aumento degli interventi chirurgici effettuati nel 2023, 17525 (più 10 per cento rispetto al 2022). L’84,6 per cento degli interventi di chirurgia oncologica sono stati effettuati entro 30 giorni, e i trapianti (136) sono aumentati del 25 per cento rispetto al 2022. Le prestazioni ambulatoriali hanno superato quota 3 milioni (più 3,2 per cento), con 317.679 visite (più 10,4 per cento).

Antonio Barretta, 53 anni, prima di ricoprire l’attuale incarico è stato direttore generale della Regione Toscana, dal 2010 al 2020 e direttore amministrativo dell’Università di Siena, dal 2009 al 2010. È professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Siena e ha svolto attività di ricerca in ambito economico-aziendale con particolare attenzione al governo e alla gestione delle aziende sanitarie pubbliche.