Il professor Simone Grandini Doctor Honoris Causa dell’ateneo di Bucarest

Il professor Simone Grandini, ordinario del Dipartimento di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena, ha ricevuto a Bucarest, in Romania, il titolo di Doctor Honoris Causa. A consegnare l’importante riconoscimento è stato lo stesso rettore, Viorel Jinga, dell’Università di Medicina e Farmacia “Carol Davila”, alla fine dello scorso ottobre.

Il prestigioso titolo gli è stato conferito per i suoi meriti scientifici e per il contributo nella creazione di un modernissimo laboratorio di ricerca di base e clinica, che grazie alla collaborazione ed agli accordi bilaterali sarà a disposizione di tutti i docenti e gli studenti delle due università. Il laboratorio è dotato di macchinari estremamente performanti, con tecnologia all’avanguardia, che permetteranno di condurre studi di altissimo valore per la comunità scientifica internazionale.

Il professor Simone Grandini è dal 2010 presidente del corso di laurea in Igiene Dentale, e vicepresidente del corso in Dentistry and Dental Prosthodontics. È responsabile del reparto di Odontoiatria conservativa, Endodonzia, Odontoiatria pediatrica e Parodontologia. È inoltre presidente SIDOC, Socio attivo AIE, IAED, Socio accademico SIE, e professore onorario presso la Hong Kong University.

Il professor Simone Grandini, al quale è stato conferito il titolo di Doctor Honoris Causa dall’Università di Medicina e Farmacia “Carol Davila” di Bucarest, è autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e relatore a oltre mille fra corsi, congressi e conferenze nazionali ed internazionali.