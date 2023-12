Venerdì 15 dicembre il Siena Sport Day 2023

La festa dello sport senese va in scena venerdì 15 dicembre. C.O.N.I. Siena e Gruppo Stampa Autonomo Siena organizzano alle ore 17 presso l’auditorium del Santa Chiara Lab – Università di Siena (via Valdimontone, 1) la terza edizione del Siena Sport Day, l’evento che mette il punto esclamativo sui risultati agonistici conseguiti nel 2023 da atleti e società di Siena e provincia, con particolare attenzione all’attività giovanile e di base e un focus come sempre riservato a progetti inclusivi, di solidarietà e cooperazione.

“Il Siena Sport Day sarà l’occasione per condividere un focus sullo sport della nostra provincia – dichiara Paolo Ridolfi, delegato provinciale C.O.N.I. -. Grazie alla consolidata collaborazione tra C.O.N.I. provinciale e Gruppo Stampa Autonomo Siena racconteremo le storie di chi ha messo lo sport al centro della propria vita: giovani campioni di livello mondiale ed europeo e dirigenti che sviluppano progetti per favorire la crescita dei ragazzi.

Ricorderemo anche la figura di Roberto Montermini al quale è dedicato il premio che, come ogni anno, consegneremo ad un “progetto di sport”: per il 2023 la scelta è caduta su PalioAcanestro Opportunity, il progetto nato con l’intento di incrementare la sinergia tra le associazioni sportive del territorio. Mettere lo sport al centro è quello che ogni comunità deve imparare o, come nel nostro caso, continuare a fare. Ricordarlo, e ricordarselo, in giornate come questa è importante per non perdere di vista la via da percorrere”.

“Con il Siena Sport Day celebriamo le eccellenze dello sport senese – commenta Giovanna Romano, presidente Gruppo Stampa Autonomo Siena – e con loro tutto quel mondo composto da società sportive, allenatori e famiglie che ogni giorno dedicano tempo e professionalità nella crescita sportiva, umana e sociale dei nostri giovani.

Il Gruppo Stampa ha deciso di assegnare il Premio “Sportivo dell’anno”, rappresentato dal Sanese d’Oro (la moneta dell’antica Rrepubblica di Siena), alla giovanissima Chiara Costagli, classe 2006, campionessa europea e primatista mondiale di nuoto lifesaving agli European Youth Lifesaving Championships: un premio che non è consacrazione di una carriera, ma spinta per il futuro, come lo è stato a suo tempo per Gigi Datome, Alice Volpi, Paolo Lorenzi.

Una menzione speciale invece sarà assegnata alla Virtus Siena non solo per la promozione nel campionato di Serie B Interregionale di basket, ma anche per l’oltre mezzo secolo di attività sotto canestro con il proprio settore giovanile”.

Nel corso del Siena Sport Day sono previste anche le premiazioni élite C.O.N.I., una serie di riconoscimenti che la sezione senese della massima autorità sportiva nazionale ha deciso di attribuire ad atleti e società che nel 2023 si sono affermati sui rispettivi campi di gara.