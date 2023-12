“Spazio Sicuro”, lo sportello per persone LGBTQIA+* anche a Colle

Prosegue con successo l’attività del centro di ascolto e di prima accoglienza per persone LGBTQIA+* “Spazio Sicuro”. Nato da un progetto di Arcigay Siena – Movimento Pansessuale e realizzato con il sostegno di UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – A Difesa delle Differenze) e la collaborazione della Provincia di Siena e di 5 Comuni aderenti alla Rete RE.A.DY (Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Castelnuovo Berardenga, Murlo e Pienza).

Il centro ha la sua sede centrale presso Arcigay Siena alla Corte dei Miracoli invia Roma 56 ed è possibile accedervi il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 senza obbligo di prenotazione e/o su appuntamento scrivendo a spaziosicuro@movimentopansessuale.it o chiamando il numero 3473395484.

Presso il centro “Spazio Sicuro” saranno attivi i seguenti sportelli tematici: Psicologico, Trans, Salute, Legale, Migranti, Lavoro e Sos Genitori, pensati per soddisfare anche le richieste più specifiche. In questa nuova annualità del centro è stato potenziato il team di operatori/operatrici di sportello che sono passati da 12 a 18. Due volte al mese saranno aperti anche gli sportelli satellite presso i comuni di Murlo, Castelnuovo Berardenga, Pienza, Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia, tutti già operanti, ai quali si aggiunge lo sportello di Colle di Val d’Elsa.

All’attività ordinaria del centro di ascolto e di prima accoglienza per persone LGBTQIA+* “Spazio Sicuro” si aggiunge un nuovo servizio di effettuazione di test rapidi, anonimi e gratuiti sulle IST in collaborazione con il personale sanitario del Dipartimento di Malattie Infettive del ooliclinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Proseguirà l’attività del tavolo istituzionale e oltre alle formazioni specifiche per i nuovi operatori e operatrici è prevista la formazione rivolta ai dipendenti di enti e istituzioni locali, forze dell’ordine, volontari di associazioni e docenti dei Comuni che hanno aderito al progetto.

Per rispondere alle esigenze di socializzazione emerse dagli accessi del primo anno, saranno realizzati incontri tematici dedicati a persone trans e non binarie, persone razzializzate e migranti LGBTQIA+*, famiglie in difficoltà nel gestire il coming out dei propri figli. Gli incontri saranno l’occasione per far conoscere ancora di più i servizi del centro e un’opportunità per dare vita ad una vera e propria comunità che si sostiene e che fa rete intorno ad esso.

“Siamo felici di poter continuare ad offrire uno spazio sicuro alla comunità LGBTQIA+* di Siena e della provincia – ha dichiarato Greta Sartarelli, presidente di Arcigay Siena – Movimento Pansessuale –. Sulla base dell’esperienza maturata in questo primo anno di attività abbiamo deciso di migliorare il servizio, aumentando il numero degli operatori qualificati e aprendo un nuovo sportello a Colle di Val d’Elsa. Ma il valore aggiunto di questa nuova progettualità sono le formazioni e gli eventi di socializzazione perché vogliamo fornire a chi opera sui territori nelle forze dell’ordine, a scuola e negli uffici pubblici strumenti di conoscenza del mondo LGBTQIA+* per evitare che si verifichino episodi di discriminazione. Inoltre, vogliamo che gli utenti dei nostri sportelli si sentano realmente integrati e parte della comunità senese, per questo abbiamo pensato di organizzare un ciclo di eventi di socializzazione”

“Il proseguimento delle attività del Centro Spazio Sicuro è un risultato importante del quale come Provincia di Siena e Comuni aderenti alla Rete RE.A.DY siamo molto orgogliosi. Gli accessi registrati dal Centro confermano che c’è una richiesta di supporto soprattutto da parte di persone trans* e non binarie e da migranti richiedenti protezione internazionale – ha dichiarato Rossana Pallassini, consigliere della Provincia di Siena -. Siamo contenti che le città di Siena, Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Castelnuovo Berardenga, Pienza e Vescovado di Murlo facciano da esempio nella lotta alle discriminazioni e che da quest’anno ci sia un nuovo Comune coinvolto, Colle di Val d’Elsa, che ospiterà uno degli sportelli satelliti, l’obiettivo ambizioso è quello di estendere questi presidi ai tanti altri Comuni della provincia che hanno aderito alla Rete Ready. Abbiamo bisogno di atti concreti in grado di cambiare a piccoli passi la vita delle persone LGBTQIA+* perché non vogliamo che non si sentano più cittadini di serie B”.

Presso il centro di ascolto e di prima accoglienza per persone LGBTQIA+* “Spazio Sicuro” sono già attivi gli sportelli tematici: psicologico, trans*, salute, legale/migranti/lavoro e Sos Genitori, pensati per soddisfare anche le richieste più specifiche. Ad ogni sportello saranno presenti operatori e operatrici formati dal Gruppo Nazionale Formazione di Arcigay e coordinati da Matteo Bordi che faranno riferimento alla rete dei seguenti professionisti: Paola Petriglieri (psicologo), Francesca Mazzoli (psicologo), Barbara Rossetti (medico), Marco Pastore (avvocato), Laura Ortensi (avvocato), Eduardo Santillan (mediatore culturale) e Angelina Gerardi (counselor).

Il centro “Spazio Sicuro” dispone di una linea telefonica attiva negli orari di chiusura del Centro per gestire eventuali emergenze: 3473395484. Inoltre, ha sei sportelli satellite nei Comuni della provincia coinvolti nel progetto, aperti due volte al mese e nello specifico: ad Abbadia San Salvatore il secondo e quarto lunedì del mese dalle 17.00 alle 19.00 presso il Palazzo comunale in via Roma 2; a Castiglione d’Orcia, il secondo e quarto martedì del mese dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la biblioteca comunale in via Guglielmo Marconi 11, accesso esterno; a Castelnuovo Berardenga il secondo e quarto mercoledì del mese dalle 18.00 alle 20.00 presso l’ufficio anagrafe di Quercegrossa, bia Tarantelli 1/A all’interno del plesso scolastico; a Vescovado di Murlo il secondo e quarto mercoledì del mese dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sala polifunzionale del Comune di Murlo, accesso da via Aldo Moro; a Pienza il secondo e il quarto venerdì del mese dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in via di Circonvallazione Ex Galere.