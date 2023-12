“Una festa continua”: tanti eventi nei giorni del Natale di Siena 2023

Proseguono gli eventi del Natale di Siena 2023 contenuti nel cartellone “Una festa continua” del Comune di Siena per le festività natalizie: spettacoli, cultura, divertimento che si uniscono alla pista del ghiaccio presso i giardini della Lizza, le luminarie e le proiezioni luminose nel centro storico, i mercatini fra la Lizza e piazza Matteotti.

Mercoledì 13 dicembre

Mercoledì 13 dicembre torna la tradizionale “Fiera di Santa Lucia” (dalle ore 8 alle ore 20) lungo Pian dei Mantellini: tradizione, cultura, valori e divertimento per adulti e bambini.

Nella stessa giornata dalle ore 11 alle ore 18,30 l’attività di ritrattistica, musica e laboratori a cura dei Licei Artistico, Musicale ed Economico Sociale Piccolomini presso la Logge del Fantastici, Prato Sant’Agostino.

Venerdì 15 dicembre

Intenso poi il programma degli eventi del Natale di Siena per il week end: venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 15 in programma la visita guidata “Che spettacolo! Storie di teatri e artisti”, gratuita (su prenotazione telefono e whatsapp 334 8418736, federagitsiena@gmail.com, il mattino apertura dedicata alle scuole su appuntamento).

Dalle ore 15 alle ore 19,30 riapre la “Casa di Babbo Natale” al Palazzo delle Papesse, con ingresso gratuito.

Dalle ore 17 alle ore 19 sarà la volta del “Coro Liceo Musicale Piccolomini” in Piazza Salimbeni (in caso di pioggia il coro si sposterà presso le Logge della Mercanzia).

Alle ore 21 “Exodus”, lo spettacolo della stagione teatrale “Metaversi” al Teatro dei Rinnovati (info e biglietti telefono 0577 292265; biglietteria.rinnovati@comune.siena.it; www.teatridisiena.it).

Sabato 16 dicembre

Sabato 16 dicembre 2023 si comincia alle ore 11 con la visita guidata “I presepi a Siena”, gratuita (su prenotazione tel. 0577 42373, info@guidesiena.it).

Dalle ore 10.30 alle ore 19,30 riapre la Casa di Babbo Natale, mentre alle ore 16.30 è in programma presso il Museo per Bambini al Santa Maria della Scala “Aspettando Natale: le lettere di Babbo Natale scritte da J.R.R. Tolkien” (costo cinque euro più biglietto di ingresso, consigliata prenotazione, massimo venticinque partecipanti- 0577 534531, educazione@santamariadellascala.com).

Dalle ore 11 alle ore 18 “Show Cooking “con degustazione e mercatino dei prodotti dell’azienda didattica a cura dell’Istituto B. Ricasoli, presso il Cortile del Podestà, Piazza Il Campo.

Sempre sabato 16 dicembre alle ore 16.30 musica a cura del Liceo Musicale Piccolomini presso le Logge della Mercanzia.

Lo spettacolo Big Violinist

Dalle ore 17 “Big Violinist”, spettacolo con violinista in Piazza del Campo, di fronte a Palazzo Pubblico (in caso di maltempo lo spettacolo si sposterà al Tartarugone). Si tratta di una straordinaria performance da cinque metri di altezza per stupire ed emozionare il pubblico in modo davvero originale. Una maestosa e scenografica dama con la sua grande gonna illuminata suona il violino dal vivo, ricreando le magiche atmosfere delle più belle canzoni natalizie, delle colonne sonore dei film italiani e internazionali più famosi, spaziando nella musica classica e pop. Affascinanti giochi di luci accompagnano il viaggio musicale, accendendo di colori e suggestioni la location dell’evento, arricchendo e amplificando l’effetto scenico. Ad impreziosire l’esibizione l’entrata in scena improvvisa di altri due artisti: un performer sax e un performer voice che vanno a formare una jam session con la violinista, in grado di avvolgere il pubblico con la musica, l’eleganza e la magia.

Alle ore 19 sono in programma il “Concerto Coro Agazzari con artisti lucani”, presso la chiesa Santissima Annunziata e il “Concerto Coro dei Polifonici Senesi”, presso la chiesa di Fonte Giusta.

Alle ore 21 “Exodus”, lo spettacolo della stagione teatrale “Metaversi” al Teatro dei Rinnovati di Siena (info e biglietti tel. 0577 292265; biglietteria.rinnovati@comune.siena.it; www.teatridisiena.it), chiude gli eventi del Natale di sabato 16 dicembre 2023.

Domenica 17 dicembre

Tanti eventi del Natale a Siena anche domenica 17 dicembre 2023. Si parte alle ore 9,30 con il “Trail delle Mura” (per tutte le informazioni, regolamento compreso, e le iscrizioni Instagram lemuradisiena_citytrail; Facebook Asd SienaRunners; telefono 3398656521 e sul sito https://www.tuscanyrunwalk.com/traildellemura) e il “Trekking delle mura”, gratuito (su prenotazione telefono 0577 42373, info@guidesiena.it).

Alle ore 10 la sfilata per le vie del centro dei “Babbi Natale in moto”, un attraversamento della città organizzato dal moto club “La Balzana Citta del Palio”. Parteciperanno veicoli principalmente d’epoca, guidati da motociclisti vestiti da Babbo Natale.

Alle ore 15 è in programma il “Raduno Cosplayers” in piazza Indipendenza, mentre alle ore 16 attività per bambini con la visita guidata “Tempo Zulu con caccia al tesoro”, gratuita (su prenotazione telefono e whatsapp 334 8418736, federagitsiena@gmail.com;

Dalle ore 10,30 alle ore 19,30 torna la “Casa di Babbo Natale”, alle ore 15 il Coro dei bambini “Music-Ensamble”, in piazza del Duomo (in caso di maltempo Basilica dei Servi), dalle ore 16 alle ore 18 torna il “Gioco dello Scarabeo” alle Logge del Papa.

Alle ore 17 “Exodus”, lo spettacolo della stagione teatrale “Metaversi” al Teatro dei Rinnovati (info e biglietti telefono 0577 292265; biglietteria.rinnovati@comune.siena.it; www.teatridisiena.it).

Sempre alle ore 17, da piazza Matteotti partirà un concerto gospel itinerante per le vie del centro, offerto gratuitamente alla città dall’associazione senese Joyful Anthem Gospel Choir.

Fino al 2 febbraio 2024, presso la chiesa della Santissima Annunziata del Santa Maria della Scala, è visitabile il “Presepe monumentale della Basilicata” realizzato dall’artista lucano Franco Artese. L’esposizione è aperta ad ingresso libero dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Un’iniziativa nata in collaborazione con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

“Una festa continua” è il calendario degli eventi del Natale a Siena 2023, a cura del Comune di Siena. Info su www.comune.siena.it e www.sienacomunica.it. Main sponsor del calendario è Estra Spa.