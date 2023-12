Ponte di Bellavista, pubblicata la gara per la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori

La Provincia di Siena ha pubblicato la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione delle opere per la ricostruzione del ponte sulla SR 2 Cassia al km 249, in località Bellavista nel Comune di Poggibonsi.

L’affidamento, del valore complessivo di 7.014.614,31 euro, avverrà attraverso una procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Un intervento da circa 10 milioni di euro complessivi comprese spese tecniche, realizzazione della posta di cantiere propedeutica all’intervento di demolizione già effettuato e demolizione.

“Si tratta di un risultato significativo che ci restituisce un cronoprogramma preciso per la ricostruzione di un’opera di fondamentale importanza per il territorio di Poggibonsi e della Valdelsa a cui oggi diamo quella risposta in attesa della realizzazione dell’opera – sottolinea il presidente della Provincia di Siena David Bussagli –. Un risultato ottenuto grazie all’incessante lavoro dei nostri tecnici, affiancati da un gruppo di professionisti specializzati, che non si sono mai fermati nemmeno dopo le novità introdotte dal legislatore. L’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, infatti, è stato un intervento che ha costretto tutte le amministrazioni con gare già pronte come quella sul ponte di Bellavista a dover prevedere obbligatoriamente un adeguamento alla nuova normativa per poter predisporre l’affidamento dei lavori. Con la pubblicazione della gara e il successivo affidamento dei lavori, siamo pronti per la ricostruzione”.

L’appalto avrà una durata di 642 giorni che decorreranno dal giorno di stipula del contratto. Nel dettaglio sono stati previsti 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto per la progettazione esecutiva; mentre la durata complessiva dei lavori compresi l’accantieramento e lo smobilizzo del cantiere sono stati fissati in 582 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori. Il bando circa i tempi di esecuzione prevede anche la possibilità di una riduzione sui lavori fino ad un massimo di 120 giorni.

La gara è costituita da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità dell’intervento.

La scadenza per la presentazione delle offerte per la gara di progettazione e lavori del ponte di Bellavista è stata fissata alle ore 12 del 12 febbraio 2024. Per partecipare all’appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed inserire la documentazione richiesta dal disciplinare.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale www.provincia.siena.it nella sezione bandi di gara.