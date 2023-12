Siena, nasce “Area Civica”: Fabio Pacciani presenta l’associazione

Ricostruire il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini; affermare le competenze nella scelta di tutti i rappresentanti pubblici in ogni contesto di derivazione comunale; promuovere una reale partecipazione per raccogliere le migliori istanze della società civile per la cura dei beni comuni, dello sviluppo sociale, economico e culturale di Siena e del suo territorio. Sono questi alcuni dei principi alla base di “Area Civica” la nuova associazione presentata oggi, martedì 12 dicembre, da Fabio Pacciani nei locali di Bonucci Boulangerie a La Lizza, Siena.

“A sei mesi dall’annuncio della nascita del nuovo ‘soggetto’ civico – spiega l’associazione Area Civica -, era il 15 giugno 2023, Pacciani mantiene la promessa e dà vita a una nuova realtà che “nasce – si legge nello statuto – come associazione formale di cultura civica facendo tesoro dell’esperienza politica partecipativa condotta dal Polo Civico Siena” in occasione delle ultime elezioni amministrative che hanno visto Pacciani candidato a sindaco del Polo Civico.

Obiettivi e attività. L’associazione Area Civica nasce per formulare e realizzare un progetto strategico, strutturato su temi, argomenti e priorità per la città di Siena. Sarà, pertanto, avviata una nuova fase partecipativa per favorire il confronto sulle esigenze maggiormente sentite dai cittadini e verranno sviluppate e promosse tutte le attività per la crescita di una generazione di cittadini attivi, liberi e partecipi, anche attraverso specifici e permanenti iniziative di formazione civica. A questo scopo Area Civica promuoverà, sosterrà e valorizzerà eventi, forum, convegni e ogni altra attività propedeutica alle finalità dell’Associazione. Un percorso che inizierà a prendere forma a partire dal mese di gennaio con la costituzione dei gruppi di lavoro dedicati a temi e argomenti specifici.

I fondatori e l’organizzazione. Gli organi sociali che costituiscono la struttura organizzativa di Area Civica sono: l’Assemblea, il Consiglio, il Presidente e il Collegio dei Garanti.

I fondatori dell’atto costitutivo dell’associazione di Siena “Area Civica” hanno eletto all’unanimità Fabio Pacciani come presidente, i componenti del Consiglio che sono: Laura Almerico, Gianna Bardotti, Donatello Giallombardo, Leonardo Martelli, Vincenzo Pascarella, Lucia Pianigiani, Jacopo Sordi e il Collegio dei Garanti che sarà formato da Mariangela Longini, Stefano Marini e Roberto Nesticò. I firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione Area Civica sono: Fabio Pacciani, Laura Almerico, Gianni Bardotti, Roberto Cappelli, Laura Ciatti, Valentina Elia, Anton Giulio Fanetti, Donatello Giallombardo, Alessandro Grazi, Mariangela Longini, Stefano Marini, Leonardo Martelli, Camilla Marzucchi, Roberto Nesticò, Lucia Pianigiani, Ombretta Sanelli, Jacopo Sordi, Alessandra Spampani e Piero Vezzosi.

I conti col passato e lo sguardo al futuro. “Oggi inizia una nuova storia – chiarisce Fabio Pacciani – che riafferma i principi fondanti del civismo in generale e recupera obiettivi strategici dell’esperienza vissuta nel corso dell’ultima campagna elettorale. Da oggi voltiamo pagina per dare vita a un’esperienza nuova, aperta a chi sente la voglia di impegnarsi per e nella comunità.

L’ambizione più alta – prosegue il Presidente di Area Civica – è quella di una rinascita plurale e collettiva della città di Siena e vogliamo farlo offrendo a tutti i cittadini senesi l’opportunità di trovare un luogo dove confrontarsi, discutere, proporre idee, incalzare e aiutare l’azione di chi ci rappresenta nei consessi cittadini più importanti a partire dal Consiglio comunale. Area Civica non è soggetto destinato ad avere come capolinea le prossime elezioni, ma vuole essere un’associazione per i senesi che hanno voglia di ritrovare l’orgoglio di essere una comunità civica”.