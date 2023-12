Sono aperte le iscrizioni a master e corsi post laurea dell’Università di Siena per l’anno accademico 2023-2024 e indirizzata a giovani laureati e a professionisti interessati ad approfondire le loro conoscenze in settori specifici ad alto contenuto di innovazione e con percorsi di carattere professionalizzante.

Entro il 15 dicembre è possibile iscriversi ai master di primo livello in: Competenze psico-socio-pedagogiche per la gestione del lutto e per l’intervento con bambine/i e adolescenti orfani/e di vittime di crimini domestici e femminicidio e con le famiglie affidatarie, Conflict Management and Humanitarian Action, Geomatica, Infermiere e strumentista di sala operatoria, Infermiere specialista nel rischio clinico ed infettivo, Liquid Biopsy, Medical Genetics, Tecniche di diagnostica macroscopica, istologica e molecolare applicate all’anatomia patologica.

Sempre entro il 15 dicembre, è possibile iscriversi ai master di secondo livello in: Endodonzia e Ortodonzia restaurativa, Engineering Geology, Geomatica, Geotecnologie per l’archeologia (Gtarc), Medicina estetica e Tutela dell’ambiente e del territorio.

Inoltre, sempre fino al 15 dicembre, sono aperte le iscrizioni anche al corso di perfezionamento Ossigeno, Ozonoterapia medica e ai corsi di aggiornamento professionale in: Corso teorico-pratico: dall’idrogeologia applicata alla modellazione numerica, Drone e laser scanner per il rilievo 3D del territorio, Let’s Go Professional, Protesi totale digitale, Sismica a riflessione superficiale: teoria e pratica e Tecniche di protesi totale digitale.

Fino al 15 dicembre è possibile iscriversi anche ai corsi di formazione in: Laboratorio su “Sviluppare e validare una business idea. Focus su imprese turistiche e accessibilità”, Metodologie riflessive per promuovere pratiche trasformative, Regolazione dei servizi energetici e ambientali – Modulo in servizi energetici, Riconoscimento e interpretazione delle tracce dei mammiferi e natural tracking e Teorie e metodi educativi per prevenire la radicalizzazione.

Le informazioni su tutti i master e corsi post laurea erogati dall’Università di Siena e sulle modalità relative all’iscrizione sono disponibili alla pagina web: www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.