Formazione sulla sicurezza all’UniSi, realtà virtuale nuova frontiera

L’Università di Siena ha recentemente ospitato un evento innovativo, dal titolo “L’impatto della realtà virtuale su formazione e sicurezza: presente e futuro”, incentrato sull’impiego della realtà virtuale (VR) nella formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Questo incontro ha attirato l’attenzione di professionisti del settore, accademici e responsabili della sicurezza di aziende di prestigio, in particolare dell’ambito della grande distribuzione organizzata (GDO).

L’evento si è svolto lo scorso 1° dicembre al Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, che ospita i laboratori di realtà virtuale e realtà aumentata, e ha messo in luce come la VR stia trasformando il modo in cui aziende e istituzioni approcciano la formazione per la sicurezza, offrendo scenari immersivi e interattivi che replicano situazioni di pericolo reale. Questo metodo permette ai partecipanti di vivere senza rischi esperienze formative intensamente realistiche, incrementando la consapevolezza e la preparazione in situazioni di emergenza.

Durante l’evento, sono stati presentati diversi casi di studio e applicazioni pratiche della VR, che hanno dimostrato l’efficacia di questa tecnologia nel migliorare l’apprendimento e la ritenzione delle informazioni. I partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona queste simulazioni, che coprivano vari ambiti, dal settore chimico-farmaceutico, alle attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fino a quello delle Public Utilities.

Gli interventi chiave sono stati tenuti da Alessandro Innocenti, responsabile del Lab VR dell’Università di Siena, e Giuseppe Mulazzi, direttore generale della Fondazione Rubes Triva, da tempo impegnata a migliorare la sicurezza dei lavoratori di aziende che gestiscono servizi pubblici essenziali come gestione idrica, raccolta rifiuti, e così via.

In conclusione, l’evento ha riaffermato l’impegno dell’Università di Siena nell’adottare e promuovere tecnologie innovative per la formazione professionale. Il successo dell’evento segna un punto di svolta nel campo dell’educazione e della formazione sulla sicurezza, ponendo l’Università di Siena alla guida dell’innovazione in questo ambito cruciale.