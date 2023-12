Nuovo record del mondo canottaggio indoor a Chianciano

È italiano il nuovo record mondiale di canottaggio indoor 24 ore Small Team; alle Terme di Chianciano, uno dei poli termali più conosciuti della Toscana, tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’Unesco, nel weekend dal 2 al 3 dicembre, si è scritta una nuova pagina dello sport italiano.

Nella palestra della salute Terme di Chianciano “Institute for Health” gli atleti dello Small Team (massimo 10 persone, misto uomini e donne, età 30-39 anni), Chiara Sacco, Francesco Procaccianti, Brianne Bartolini, Nicoletta Casali, Francesca Santone, Guido Bonanomi, Massimiliano Guidi, Marco Raspa, Roberto Rozzato, Carlo Vanni, si sono alternati per 24 ore al remoergometro (comunemente conosciuto con il termine di vogatore), battendo il record mondiale di canottaggio indoor, detenuto da una squadra australiana di 352.872 metri, con la nuova distanza di 374.370 metri.

“Per me i momenti più difficili sono stati quelli del turno notturno dalle 23 alle 3. Quattro ore che non finivano mai – dichiara l’atleta Marco Raspa -. Le prime ore le fai perché sei carico, le ultime invece, anche se stanco, vedi il traguardo e sei consapevole che arriverà l’aiuto dei tuoi compagni di squadra. Tutti abbiamo vinto questa sfida con le gambe e con la testa, ma soprattutto con l’unione della squadra”.

L’atleta Chiara Sacco plaude all’organizzazione: “Evento e location perfetti, la palestra è bellissima. È un grande risultato per me e per tutta la squadra: è il mio ottavo record mondiale nelle ultra distances indoor rowing, e nel 2024 vi annuncio che tenteremo di fare un nuovo record, questa volta in tandem. Io e Francesco Procaccianti dobbiamo prepararlo molto bene, perché sarà una prova quasi estrema”.

Gli atleti dopo il record mondiale di canottaggio indoor sono andati a rilassarsi e ritemprarsi presso le Piscine Termali Theia di Chianciano dove l’acqua bicarbonato solfato calcica della sorgente Sillene ha garantito loro un recupero più veloce grazie all’effetto miorilassante su tutta la muscolatura.

Il record è stato battuto nella palestra della salute Terme di Chianciano “Institute for Health”, nuovo polo dedicato al fitness e alla salute: la palestra della salute, oltre a essere aperta al pubblico tutto l’anno con formule individuali & family, nuovi e stimolanti corsi e metodi di allenamento, grazie all’utilizzo di strumentazioni di ultima generazione offre quotidianamente protocolli all’avanguardia nella riabilitazione e nella medicina sportiva.

Il remoergometro (detto semplicemente vogatore), è un attrezzo meccanico che simula fedelmente il gesto atletico del canottaggio e che generalmente viene utilizzato non solo da atleti professionisti e scuole di canottaggio per l’allenamento, ma anche dagli amatori nelle palestre che ne sfruttano la completezza nei movimenti. Il macchinario, inoltre, è utilizzato in esclusiva da atleti che partecipano alle competizioni di indoor rowing, pratica sportiva a sé stante, ma sempre facente parte della federazione italiana canottaggio.

Il vogatore è una delle attrezzature da palestra più efficaci e complete, in quanto, riproducendo i movimenti che il canottiere esegue sulla barca, permette di allenare tutto il corpo, stimolando fino all’80 per cento dei muscoli e può essere utilizzato da tutti “a tempo di musica”. Come in ogni disciplina, si è iniziato a stabilire dei record, prima su brevi distanze e poi sulle lunghe.

Le Terme di Chianciano sono conosciute in tutta Italia grazie ai benefici delle loro acque termali: attualmente i loro servizi si possono suddividere tra quelli proposti da Terme di Chianciano Institute for Health, la clinica della salute termale delle Terme di Chianciano, e quelli di benessere e relax, come le Piscine Termali Theia e la SPA Terme Sensoriali. Grandi spazi immersi nel verde come quelli del Parco Acqua Santa, con le sue sale moderne e storiche e il suo bistrot completano l’offerta per un nuovo concetto di salute e benessere, che consente di rilassarsi e concedersi del tempo per sé.

Terme di Chianciano “Institute for Health” è una vera e propria clinica della salute termale, ed offre un’ampia gamma di programmi personalizzati per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione per molteplici patologie o stati di malessere psicofisico.

I programmi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione proposti dall’Institute for Health prevedono l’integrazione delle Acque termali di Chianciano all’interno di innovativi percorsi clinici, diagnostici e riabilitativi, al fine di amplificarne l’efficacia in maniera naturale: i programmi prevedono inoltre piani alimentari personalizzati, elementi di diagnostica genetica e metabolica all’avanguardia, protocolli di esercizio fisico personalizzato, oltre a sessioni di terapie complementari e medicina naturale.

L’equilibrio tra gli elementi che costituiscono la base dell’approccio alla salute di Terme di Chianciano Institute for Health concorre al raggiungimento dei corretti stili di vita e di migliori livelli di salute, equilibrio e benessere psicofisico della persona.