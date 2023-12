“Una festa continua”: proseguono gli eventi del Natale a Siena

Proseguono con successo le iniziative relative al cartellone “Una festa continua” con gli eventi del Natale a Siena.

Domani, giovedì 7 dicembre, le vie del centro storico di Siena ospiteranno lo spettacolo itinerante “White Carillon” a partire dalle ore 17 (lo spettacolo si sposterà sotto il Tartarugone di piazza del Mercato in caso di maltempo). Un “romantico” pianoforte a coda, munito di ruote e motore, si muoverà nelle strade del centro storico della città sulle note musicali di Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi e altri importanti compositori new age. Nel repertorio non possono mancare brani musicali a tema natalizio, per incantare turisti e cittadini.

Alla “guida” del piano siede un settecentesco pianista, mentre una eterea ballerina compie dolci evoluzioni di danza classica su di esso: sembra proprio di vedere un suggestivo “carillon vivente”. Il colore bianco domina la scena. Lo spettacolo itinerante ha una sola pretesa: lasciare “un romantico ricordo” nel cuore degli spettatori. Un’idea che ha visto i protagonisti sulle copertine dei giornali di tutto il mondo e che ormai rappresenta la poesia e la genialità degli artisti italiani all’estero. Il Carillon è stato rappresentato infatti in ventiquattro paesi e nei cinque continenti. Ha vinto numerosi premi (anche al Carnevale di Venezia). Inoltre, è stato protagonista del video “Beautiful Disaster” di Mika e Fedez, suonato per l’occasione da Mika stesso, e ha partecipato a numerosi show televisivi, tra cui X-Factor.

Alle ore 19, sempre giovedì 7 dicembre, gli eventi del Natale a Siena proseguono con le accensioni luminose in Piazza del Campo, piazza Tolomei, piazza del Duomo. Le proiezioni sui palazzi storici cittadini sono in programma tutti i giorni dalle 16,30 alle ore 2 a eccezione dei giorni 16 e 23 dicembre (accensione ore 19) e del 31 dicembre in piazza del Campo.

Per i più piccoli invece la magia del Natale continuerà all’interno del Palazzo delle Papesse con la “Casa di Babbo Natale”: i bambini accompagnati dai genitori potranno fare un giro sulla slitta, scrivere una lettera a Babbo Natale, giocare con gli Elfi. L’inaugurazione della casa è in programma venerdì 8 dicembre alle ore 11,30 in via di Città. Sarà presente l’assessore ai servizi sociali Micaela Papi. La “Casa di Babbo Natale” sarà aperta gratuitamente nei fine settimana, ad ingresso gratuito, dal venerdì alla domenica (8-9-10, 15-16-17, 22-23-24 dicembre). Il venerdì mattina è riservato alle scuole su appuntamento telefonico al numero 0571 549340 / 3381720019, mentre nel pomeriggio la casa è aperta dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Il sabato e la domenica con orario continuato dalle ore 10,30 alle ore 19,30.

Venerdì 8 dicembre sarà il giorno dell’inaugurazione dell’ormai tradizionale spazio della pista del ghiaccio nei giardini de La Lizza. L’apertura dell’impianto è prevista per le ore 12, sarà presente l’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Loré. La pista sarà aperta nei gironi feriali dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 22; nei giorni prefestivi e festivi l’orario sarà continuato dalle ore 10 alle ore 24. Il 31 dicembre la pista chiuderà alle ore 22.

Sempre venerdì 8 dicembre, per gli eventi del Natale di Siena, è in programma l’inaugurazione del Mercatino di Natale in piazza Matteotti, piazza Gramsci e viale XXV Aprile, aperto dalle ore 10 alle ore 20 fino al 7 gennaio 2024. Con lo stesso orario e sempre venerdì 8 dicembre partirà ai giardini della Lizza anche il Mercatino natalizio degli hobbisti, anch’esso aperto fino al giorno 7 gennaio. Le postazioni saranno aperte tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20; il 24 e il 31 dicembre l’orario sarà dalle ore 10 alle ore 16; il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio l’orario sarà dalle ore 16 alle ore 20. Il medesimo venerdì 8 dicembre, alle ore 15, è in programma la visita guidata “I Presepi a Siena”, gratuita (su prenotazione al tel. 0577 42373, info@guidesiena.it). Prevista anche l’inaugurazione della mostra di Alessandro Docci presso la Galleria Olmastroni a Palazzo Patrizi (dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni venerdì, sabato, domenica; ore 14.30 – 18.30 tutti gli altri giorni, fino al giorno 21 dicembre 2023). Lo stesso venerdì 8 dicembre sarà il giorno del “Gioco dello Scarabeo”, allestito all’interno delle Logge del Papa a partire dalle ore 16.

Sabato 9 dicembre sono in programma alle ore 11 la visita guidata “Siena e l’acqua”, con partenza dal Museo dell’Acqua, gratuita (su prenotazione tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@gmail.com). Alle ore 16 l’attività per bambini con la visita guidata “Tempo Zulu con caccia al tesoro”, gratuita (su prenotazione tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@gmail.com). Alle ore 16.30 nella sala San Pio del complesso museale Santa Maria della Scala è in programma il concerto Orchestra a plettro senese “A.Bocci”.

Domenica 10 dicembre dalle ore 10 si chiude questa settimana di eventi del Natale di Siena con l’allestimento dell’albero di Natale con i bambini delle diciassette Contrade nel Cortile del Podestà. I bambini si ritroveranno alle ore 10 in piazza Matteotti da dove, preceduti da due cavalli dei Carabinieri Forestali, saranno accompagnati in piazza del Campo. Sempre alle ore 10 di domenica 10 dicembre è in programma il “Trekking delle mura”, gratuito (su prenotazione tel. 0577 42373, info@guidesiena.it), mentre alle ore 15 il “Trekking dedicato all’acqua. Fontebranda e il sistema delle acque intorno al Duomo”, gratuito (su prenotazione tel. 0577 42373, info@guidesiena.it).