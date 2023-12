Al Teatro “Alfieri” di Castelnuovo un omaggio per i 100 anni di Italo Calvino

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, tra più grandi scrittori del Novecento italiano, il Teatro “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga omaggerà l’autore con lo spettacolo ‘Calvino 1923-2023, l’uomo che voleva essere invisibile’.

L’appuntamento è in programma sabato 9 dicembre alle ore 21.15 ed è fuori dall’abbonamento della stagione teatrale promossa da amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus – riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023 – con la direzione artistica de Lo Stanzone delle Apparizioni.

Lo spettacolo. Prodotto da Lo Stanzone delle Apparizioni, con l’introduzione letteraria di Francesco Ricci e le voci narranti di Daniela Morozzi e Matteo Marsan, l’opera vuole ripercorrere tutta la carriera dello scrittore: dal Neorealismo ai romanzi legati al tema della guerra e della Resistenza, fino alla fase più matura delle sue opere. Ad accompagnare i protagonisti sul palco saranno le note del sax di Stefano ‘Cocco’ Cantini.

Info. Il costo del biglietto intero è di 12 euro, mentre il ridotto è di 10 euro per under 12, over 65, soci Coop e possessori della Carta dello Spettatore FTS, Fondazione Toscana Spettacolo. È previsto, inoltre, un biglietto ridotto di 8 euro per studenti universitari possessori della Carta dello Studente della Toscana e “biglietto futuro” under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze.

Per ulteriori informazioni sullo spettacolo ‘Calvino 1923-2023, l’uomo che voleva essere invisibile’ al Teatro “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga, è possibile contattare i numeri 0577 351345 e 331-3964978, attivo anche con prenotazione su WhatsApp oppure scrivere a info@teatrovittorioalfieri.com.