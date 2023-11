Si accendono le luminarie cittadine, al via la festa continua del Natale senese

Siena: accensione delle luminarie natalizie, musica, giochi e inaugurazioni di alberi e opere d’arte. Si accende a partire da domani, venerdì 1° dicembre, la “festa continua” del Natale a Siena.

Dopo l’inaugurazione del presepe lucano, avvenuta ieri, mercoledì 29 novembre, presso la chiesa della Santissima Annunziata, alla presenza delle autorità cittadine e del maestro Francesco Artese (vai all’articolo), sarà la volta dell’accensione delle luminarie e degli addobbi cittadini in occasione della festa di Sant’Ansano, patrono della città.

Tra gli eventi presenti nel calendario per la giornata di domani, venerdì 1° dicembre, il torneo di scacchi, dalle 11 alle 18 presso le Logge della Mercanzia, il concerto dell’Ottetto Vocale Senese, alle ore 16 in piazza del Duomo e alle ore 16.30 l’esposizione della scultura del maestro Alberto Inglesi raffigurante l’Arcangelo Raffaele nella cappella di Palazzo Pubblico, sede del Comune di Siena, alla presenza delle autorità cittadine.

Dopo l’esposizione alle Logge del Papa dell’Arcangelo Michele nel Natale 2021, e la seguente esposizione dell’Arcangelo Gabriele nel periodo natalizio del 2022, tra via Pianigiani e via Montanini, per il Natale 2023 il maestro Inglesi completa la triade biblica degli Arcangeli che stanno al cospetto di Dio. Rafa-El, “Dio guarisce” ovvero “la medicina di Dio”.

A seguire, dalle ore 18, l’accensione delle luminarie natalizie per il Natale di Siena. In contemporanea verranno anche accesi gli Alberi di Natale dell’Accademia Musicale Chigiana nella corte di Palazzo Chigi Saracini e della banca Monte dei Paschi di Siena in piazza Salimbeni. Alle ore 19 è poi prevista l’inaugurazione dell’albero d’artista del maestro Claudio Maccari alla chiesa di San Domenico offerto alla città dall’azienda “Sali & Giorgi”, in occasione della celebrazione dei cento anni di attività.

Sempre alle ore 19, l’esposizione della scultura raffigurante una stella del maestro Massimo Lippi alle Logge del Papa.