Il sindaco di Radicondoli Guarguaglini in cattedra a Fosdinovo per invertire il trend dello spopolamento

Il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini, ospite in Lunigiana venerdì 1° dicembre per presentare il progetto WivoaRadicondoli, i risultati e le strategie per far vivere i piccoli borghi, far crescere popolazione e attività economiche invertendo il trend dello spopolamento.

Il Comune che ha invitato Guarguaglini è Fosdinovo, in Lunigiana, e l’iniziativa si terrà presso la biblioteca del paese il 1° dicembre alle 21.

“Ciò che ci accomuna da questa realtà a 180 km da noi è la volontà di invertire il trend dello spopolamento – commenta il Sindaco di Radicondoli Guarguaglini -. Sarò qui quindi per raccontare la nostra, una storia ed un impegno collettivo, iniziato nel 2019, e che ancora va avanti con le forme di sostegno alla casa, all’affitto, alle famiglie, alle scuole, alle aziende. Un pacchetto di interventi diversificati che sta portando conseguenze positive in tutta la nostra realtà. Altro elemento importante è la socialità che caratterizza Radicondoli, con il coinvolgimento fattivo delle persone attraverso la vita delle associazioni che per noi appresentano il cuore pulsante e l’indice reale di benessere”.

Dal febbraio 2021, infatti, c’è stato un forte incremento dei residenti, da 904 (picco più basso dal dopoguerra) fino a 958 circa al 31 ottobre 2023. Dal 2020 hanno aperto ben 17 esercizi e nuove attività economiche. Di questi, alcuni sono essenziali come macelleria, generi alimentari, tabaccheria, giornali, pizzeria al taglio. Il bando “nuove attività” destina un contributo del 50% su tutte le spese di start-up con un massimo di 8.000 euro ed ha portato all’apertura tra le altre di b&b, casa vacanze, apicultura, una società informatica per la produzione e distribuzione in tutta Italia di un programma gestionale per il terzo settore, di una società di informatica che sviluppa intelligenza artificiale e produzione di app per turismo e attività museali.

Il progetto “WivoaRadicondoli” ha preso il via quasi quattro anni fa ed ha visto uno stanziamento iniziale da parte del Comune di Radicondoli di circa 1 milione e 235 mila euro. Il progetto è proseguito nel 2023 con un investimento di oltre 640 mila euro. In pratica un secondo PNRR in formato comunale. E tanti bandi. Tra cui quelli dedicati ai bonus energia, per ristorare gli aumenti a cittadini e imprese con un contributo pari al 30% dei consumi di energia elettrica sostenuti nel 2022.