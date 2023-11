Siena, inaugurato punto vendita Conad in via delle Province

Inaugurato il nuovo Conad di via delle Province a Siena, in località Fontebecci, che rafforza la presenza di Conad in città. Il punto vendita moderno, accogliente e funzionale, si distingue per la sua offerta completa e all’avanguardia, dove l’attenzione ai reparti freschi e freschissimi e la valorizzazione dei prodotti locali sono prioritari.

All’interno del punto vendita, presente infatti un vasto assortimento di prodotti del territorio senese e toscano con oltre 500 referenze, anche in esclusiva, di qualità e certificate, sempre disponibili e con possibilità di prenotazione. Tante le eccellenze provengono dalle migliori aziende del territorio: i prodotti di Podere Pereto, l’orzo tostato a legna della torrefazione Senese, i salumi di Cinta Senese del salumificio Renieri, i salumi del salumificio Ricci, i pecorini del Caseificio Fior di Montalcino della Famiglia Chironi, il Miele di Stigliano e quello di Montalcino di Barronchi Daniele, l’olio extra vergine di Bagno a Sorra di Fanciulli e i dolci senesi.

Confermata, inoltre, la presenza di tutti i reparti per soddisfare le esigenze della clientela: l’ortofrutta con un ampio assortimento di referenze a km 0, provenienti dalle migliori produzioni agricole del territorio; la gastronomia, che, con la presenza di numerosi salumi e formaggi locali e la realizzazione di gustose prelibatezze all’interno della propria cucina, offre prodotti e piatti di qualità tipici della tradizione senese, anche su ordinazione. Tra i reparti freschi spiccano anche la pescheria, con il miglior pescato locale; la macelleria, con la duplice funzionalità assistita e a libero servizio, in cui sono presenti numerosi pronti a cuocere e la prelibata carne di scottona Toscana; la panetteria con produzione interna di focacce, schiacciata e pani speciali con farine Toscane e la pasticceria dove spicca la linea di prodotti tipici artigianali Fiore. Completano l’offerta la cantina vini, che dà spazio alle migliori etichette delle cantine toscane ed un’area healthy con prodotti biologici, senza glutine, vegan e senza lattosio.

“Siamo orgogliosi di inaugurare questo nuovo punto vendita di Siena per rispondere sempre meglio alle richieste emergenti della clientela – hanno dichiarato i soci Conad Nord Ovest, Fiorella Bianchi, Federico Melai, Antonella Marchi, Duccio Carapelli e Antonio Delle Donne –. Un supermercato incentrato sul forte legame con il territorio, grazie ad un assortimento che celebra le tipicità locali e alla presenza della nostra cucina centralizzata che rifornisce di prodotti della tradizione senese tutti e quattro i punti vendita Conad della nostra società Siena Store. Tradizione, ma anche modernità, grazie all’impiego delle migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale e all’introduzione di comodi servizi come Hey Conad: saremo, infatti, il primo supermercato di zona in grado di offrire il comodo servizio di spesa online “ordina e ritira” o “ordina e ricevi” in modo da andare incontro alle esigenze di tutte le persone. Siamo certi che questo store diventerà un punto di riferimento per i residenti del quartiere, che potranno trovare ogni giorno qualità, cortesia e convenienza.”

Il punto vendita presenta le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale: dall’installazione di pannelli solari per l’autoproduzione di energia green, agli innovativi sistemi di modulazione dell’illuminazione a led, all’inserimento di impianti di refrigerazione di ultima generazione, che consentono un notevole risparmio energetico ed una migliore conservazione degli alimenti, fino alla presenza delle colonnine di ricarica per le auto elettriche situate nel parcheggio e delle etichette dei prezzi elettroniche. All’esterno del negozio è presente anche un eco-compattatore che permette di recuperare le bottiglie di plastica a uso alimentare in modo da incentivare le buone pratiche di riciclo e raccolta differenziata.

Sostenibilità ambientale e anche sociale: all’interno del supermercato saranno attivate numerose iniziative a favore di associazioni benefiche, che sostengono ogni giorno persone che vivono in condizioni di fragilità e progetti rivolti agli istituti scolastici, a conferma della grande attenzione che il gruppo rivolge alle nuove generazioni.

Il Conad di Siena è situato in zona residenziale, all’interno di un edificio di recente costruzione che ha permesso di riqualificare un’area in disuso, si sviluppa su 1.500 mq di superficie di vendita, dispone di un team di 50 addetti e conta 5 casse tradizionali, 4 self e 6 torri di pagamento.

Il supermercato offre il comodo servizio digitale Hey Conad, in entrambe le modalità “Ordina&Ritira” e “Ordina&Ricevi”, che consente di effettuare la spesa online e di ritirarla presso il negozio o riceverla comodamente a casa. Inoltre, il punto vendita accetta i buoni pasto, dispone di un parcheggio con oltre 140 posti auto e della rete Wi-fi, permette il pagamento di bollettini, effettua ricariche telefoniche, e garantisce l’accesso agli animali domestici grazie agli appositi carrelli dedicati.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00. Dal giorno di apertura previste numerose promozioni esclusive.

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4,75 miliardi di euro. I territori in cui opera con 376 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,0%, Piemonte, con quota di mercato al 5,1%, Liguria, con quota di mercato al 10,7%, provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,8%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,3% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,3%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format.