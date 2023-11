Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 7 dicembre: l’ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 9 il Consiglio comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria sul seguente argomento: “Mozione dei consiglieri dei gruppi Partito Democratico (Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni, Luca Micheli) Progetto Siena (Adriano Tortorelli, Anna Ferretti), Polis (Gianluca Marzucchi), Castagnini Sindaco (Massimo Castagnini), Per Siena (Vanni Griccioli), Gruppo Misto (Fabio Pacciani), Siena Sostenibile (Monica Casciaro), in merito al centro nazionale anti pandemico e sul futuro delle scienze della vita”.

Al termine, i lavori del Consiglio comunale proseguiranno per la trattazione dell’ordine del giorno che prevede tre proposte di delibere di consiglio. La prima riguarda la “ratifica variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 adottate in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del Tuel con deliberazioni della giunta comunale del 16 novembre 2023 e del 23 novembre 2023”; la seconda riguarda il “riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio”; la terza “programma triennale lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023, sesta variazione all’approvazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale del 30 dicembre 2023”.

Dopo l’approvazione del verbale delle sedute consiliari precedenti e le comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, spazio alle interrogazioni. In particolare, si partirà dall’interrogazione del consigliere del gruppo Partito Democratico Luca Micheli su interventi per migliorare la sicurezza della strada SS2 Cassia Sud. Sarà poi la volta dell’interrogazione della consigliera del gruppo Pd Giulia Mazzarelli in merito alla scarsa fruibilità pedonale a causa delle presenze di barriere architettoniche di via Principale a Taverne d’Arbia.

Sarà poi la volta dell’interrogazione del consigliere del gruppo Pd Alessandro Masi sulle festività natalizie 2023/2024, seguita da quella della consigliera del gruppo Pd Gabriella Piccinni su Siena sito Unesco. Il Consiglio Comunale si occuperà poi dell’interrogazione dei consiglieri del Forza Italia – Udc – Nuovo Psi (Lorenza Bondi e Marco Falorni) in merito all’ippodromo di Pian delle Fornaci. Si passerà poi all’interrogazione dei gruppi Partito Democratico (Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni, Luca Micheli) Progetto Siena (Adriano Tortorelli, Anna Ferretti) sulla sospensione del pollicino numero 54.

L’ordine del giorno prevede quindi l’interrogazione del gruppo Polis Gianluca Marzucchi sulla qualità del trasporto pubblico locale, quindi quella della consigliera del gruppo Progetto Siena Anna Ferretti in merito alla caduta di alberi nel territorio comunale e quindi le due interrogazioni della consigliera del gruppo Siena Sostenibile Monica Casciaro in merito alla sicurezza degli alunni all’uscita da scuola in via Roma e alla presenza di struttura su suolo pubblico non utilizzata in piazza Gramsci.

Si passerà poi all’interrogazione dei consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia (Alessia Pannone, Bernardo Maggiorelli, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Pierluigi De Angelis, Enzo De Risi, Monica Crociani, Marco Ballini, Sarah Campani) sulla destinazione delle aree stradali in via della Mercanzia e via della Biccherna a Isola d’Arbia. In programma quindi l’interrogazione della consigliera del gruppo Pd Giulia Mazzarelli in merito ai lavori per posizionare un prefabbricato all’interno del parco “Norma Cossetto” sito in piazza Amendola per il trasferimento temporaneo degli asili nido comunali “Ape Giramondo” e “Albero dei sogni” in viale Vittorio Emanuele, durante i lavori di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e adeguamento sismico finanziati con i fondi Next generation Eu.

Quindi nuova interrogazione della consigliera del gruppo Siena Sostenibile Monica Casciaro relativa all’avvallamento della carreggiata in viale dei Mille e quella del consigliere del gruppo Movimento Civico Senese Franco Bossini in merito ad alcune problematiche relative a viale Mazzini. Il consiglio Comunale affronterà poi l’interrogazione della consigliera del gruppo progetto Siena Anna Ferretti in merito alla sospensione della 6Card per il conferimento dei rifiuti delle utenze domestiche e l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Pd (Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni, Luca Micheli) in merito alla recente notizia che prevede la sospensione dell’utilizzo della 6Card per il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini di Siena.

Si passerà poi alle interrogazioni del consigliere del gruppo Pd Alessandro Masi in merito a un aggiornamento sulle attività dei garanti per i diritti delle persone private della libertà personale, per la disabilità e per l’infanzia e l’adolescenza, della consigliera del gruppo Pd Gabriella Piccinni sulla Fondazione Santa Maria della Scala e alle due interrogazioni della consigliera del gruppo Siena Sostenibile Monica Casciaro, una relativa alla manutenzione e all’efficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche e una relativa alle competenze del Consorzio di bonifica del territorio del Comune di Siena.

Sarà poi la volta dell’interrogazione del consigliere del gruppo Movimento Civico Senese Franco Bossini in merito al problema che si è creato all’incrocio della strada di Monastero, aggravato dalla presenza di una fontanella sita all’inizio della strada di Sant’Abondio. Infine tre interrogazioni: quella del consigliere del gruppo Per Siena Vanni Griccioli in merito al metodo di scelta attuato per la nomina del nuovo Cda della Biblioteca comunale e del suo presidente; quella del consigliere del gruppo Pd Luca Micheli su interventi per migliorare la sicurezza dell’ingresso nell’incrocio semaforico di Cerchiaia; quella del consiglieri del gruppo Le Biccherne Silvia Armini e Francesca Cesareo in merito alla viabilità pedonale in sicurezza nel tratto di strada Esterna Fontebranda, intersezione strada di Pescaia a strada Esterna Fontebranda, in prossimità della zona Ztl.

La seduta consiliare proseguirà poi con la discussione relativa a quattro mozioni. La prima è presentata dai consiglieri del gruppo Le Biccherne Silvia Armini e Leonardo Pucci, del gruppo Forza Italia Udc Nuovo Psi Lorenza Bondi e Marco Falorni, del gruppo Fratelli D’italia Bernardo Maggiorelli, Marco Ballini, Emanuela Anichini e del gruppo Sena Civitas Chiara Parri in merito al sistema di finanziamento e la gestione dei servizi residenziali per persone anziane erogati da Asp nel territorio senese.

La seconda mozione è presentata dai consiglieri del gruppo Partito Democratico (Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli) e del gruppo Progetto Siena (Adriano Tortorelli e Anna Ferretti) in merito agli “interventi del Comune di Siena di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne”, quindi sarà la volta della mozione dei consiglieri del gruppo Partito Democratico (Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli), Progetto Siena (Adriano Tortorelli e Anna Ferretti), Castagnini Sindaco (Massimo Castagnini), Polis (Gianluca Marzucchi), Gruppo Misto (Fabio Pacciani) in merito alla “situazione di crisi dell’azienda Whirlpool e dello stabilimento di viale Toselli a Siena” e di quella dei consiglieri del gruppo Le Biccherne Silvia Armini e Francesca Cesareo in merito alla localizzazione della nuova stazione alta velocità Medio Etruria.

1 RICHIESTA EX ART. 36 DEL REGOLAMENTO C.C. PER LA CONVOCAZIONE DI UN CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO 97 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI, PROGETTO S.I.E.N.A. ADRIANO TORTORELLI, ANNA FERRETTI, POLIS GIANLUCA MARZUCCHI, CASTAGNINI SINDACO MASSIMO CASTAGNINI, PER SIENA VANNI GRICCIOLI, GRUPPO MISTO FABIO PACCIANI, SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO AL CENTRO NAZIONALE ANTIPANDEMICO E SUL FUTURO DELLE SCIENZE DELLA VITA.

Seduta ordinaria

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 48 2023 RATIFICA VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 ADOTTATE IN VIA D’URGENZA AI SENSI ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 412 DEL 16/11/2023 E N. 432 DEL 23/11/2023.

2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 44 2023 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO. ART. 194 D.LGS. 18.08.2000 N. 267.

3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 59 2023 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023 – 2025 ED ELENCO ANNUALE 2023. 6^ VARIAZIONE ALL’APPROVAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 195 DEL 30/12/2023.

4 APPROVAZIONE VERBALI 95 2023 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE. (20/10/2023).

5 COMUNICAZIONI 96 2023 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

6 INTERROGAZIONE 52 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI SU INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA STRADA SS 2 CASSIA SUD.

7 INTERROGAZIONE 54 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO ALLA SCARSA FRUIBILITA’ PEDONALE A CAUSA DELLE PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA PRINCIPALE A TAVERNE D’ARBIA.

8 INTERROGAZIONE 64 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SULLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2023/2024.

9 INTERROGAZIONE 68 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GABRIELLA PICCINNI SU SIENA SITO UNESCO.

10 INTERROGAZIONE 69 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA UDC NUOVO PSI LORENZA BONDI, MARCO FALORNI IN MERITO ALL’IPPODROMO DI PIAN DELLE FORNACI.

11 INTERROGAZIONE 70 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, GABRIELLA PICCINNI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, PROGETTO S.I.E.N.A. ADRIANO TORTORELLI, ANNA FERRETTI SULLA SOSPENSIONE DEL POLLICINO N. 54.

12 INTERROGAZIONE 71 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO POLIS GIANLUCA MARZUCCHI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

13 INTERROGAZIONE 72 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PROGETTO S.I.E.N.A. ANNA FERRETTI IN MERITO ALLA CADUTA DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE.

14 INTERROGAZIONE 74 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO ALLA SICUREZZA DEGLI ALUNNI ALL’USCITA DA SCUOLA IN VIA ROMA.

15 INTERROGAZIONE 75 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO ALLA PRESENZA DI STRUTTURA SU SUOLO PUBBLICO NON UTILIZZATA IN PIAZZA GRAMSCI.

16 INTERROGAZIONE 76 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA ALESSIA PANNONE, BERNARDO MAGGIORELLI, EMANUELA ANICHINI, FRANCESCA BORGHI, PIERLUIGI DE ANGELIS, ENZO DE RISI, MONICA CROCIANI, MARCO BALLINI, SARAH CAMPANI SULLA DESTINAZIONE DELLE AREE STRADALI DI VIA DELLA MERCANZIA E VIA DELLA BICCHERNA AD ISOLA D’ARBIA.

17 INTERROGAZIONE 78 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AI LAVORI PER POSIZIONARE PREFABBRICATO ALL’INTERNO DEL PARCO “NORMA COSSETTO” SITO IN PIAZZA AMENDOLA E SERVIRE AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI “APE GIRAMONDO” E “ALBERO DEI SOGNI” IN VIALE VITTORIO EMANUELE, DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIATI CON I FONDI NEXT GENERATION EU.

18 INTERROGAZIONE 91 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO RELATIVA ALL’AVVALLAMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIALE DEI MILLE.

19 INTERROGAZIONE 92 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE FRANCO BOSSINI IN MERITO AD ALCUNE PROBLEMATICHE RELATIVE A VIALE MAZZINI.

20 INTERROGAZIONE 98 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PROGETTO S.I.E.N.A. ANNA FERRETTI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DELLA SEI CARD PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.

21 INTERROGAZIONE 99 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, GABRIELLA PICCINNI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI IN MERITO ALLA RECENTE NOTIZIA CHE PREVEDE LA SOSPENSIONE DELL’UTILIZZO DELLA SEI CARD, PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEI CITTADINI DI SIENA.

22 INTERROGAZIONE 100 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO AD UN AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ DEI GARANTI PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE, PER LA DISABILITA’ E PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA.

23 INTERROGAZIONE 112 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GABRIELLA PICCINNI SULLA FONDAZIONE SANTA MARIA DELLA SCALA.

24 INTERROGAZIONE 113 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E ALL’EFFICIENZA DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE.

25 INTERROGAZIONE 114 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIENA.

26 INTERROGAZIONE 115 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE FRANCO BOSSINI IN MERITO AL PROBLEMA CHE SI E’ CREATO ALL’INCROCIO DELLA STRADA DI MONASTERO AGGRAVATO DALLA PRESENZA DI UNA FONTANELLA SITA ALL’INIZIO DELLA STRADA DI S. ABONDIO.

27 INTERROGAZIONE 116 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI IN MERITO AL METODO DI SCELTA ATTUATO PER LA NOMINA DEL NUOVO CDA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL SUO PRESIDENTE.

28 INTERROGAZIONE 117 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI SU INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELL’INGRESSO NELL’INCROCIO SEMAFORICO DI CERCHIAIA.

29 INTERROGAZIONE 119 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LE BICCHERNE SILVIA ARMINI, FRANCESCA CESAREO IN MERITO ALLA VIABILITA’ PEDONALE IN SICUREZZA NEL TRATTO DI STRADA ESTERNA FONTEBRANDA – INTERSEZIONE STRADA DI PESCAIA A STRADA ESTERNA FONTEBRANDA – PROSSIMITA’ DELLA ZONA ZTL.

30 MOZIONE 77 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LE BICCHERNE SILVIA ARMINI, LEONARDO PUCCI, FORZA ITALIA UDC NUOVO PSI LORENZA BONDI, MARCO FALORNI, FRATELLI D’ITALIA BERNARDO MAGGIORELLI, MARCO BALLINI, EMANUELA ANICHINI, SENA CIVITAS CHIARA PARRI IN MERITO AL SISTEMA DI FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE EROGATI DA ASP NEL TERRITORIO SENESE.

31 MOZIONE 79 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI, PROGETTO S.I.E.N.A. ADRIANO TORTORELLI, ANNA FERRETTI IN MERITO AGLI “INTERVENTI DEL COMUNE DI SIENA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE”.

32 MOZIONE 80 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI, PROGETTO S.I.E.N.A. ADRIANO TORTORELLI, ANNA FERRETTI, CASTAGNINI SINDACO MASSIMO CASTAGNINI, POLIS GIANLUCA MARZUCCHI, GRUPPO MISTO FABIO PACCIANI IN MERITO ALLA “SITUAZIONE DI CRISI DELL’AZIENDA WHIRLPOOL E DELLO STABILIMENTO DI VIALE TOSELLI A SIENA”.

33 MOZIONE 120 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LE BICCHERNE SILVIA ARMINI, FRANCESCA CESAREO IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE ALTA VELOCITA’ MEDIO ETRURIA.