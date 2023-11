Siena, al “Bandini” arriva la didattica per ambienti di apprendimento

Coniugare l’alta qualità della formazione scolastica italiana, con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone: si chiama Dada, Didattica per ambienti di apprendimento e dal 1° febbraio 2024 sarà realtà anche al Bandini di Siena.

Primo istituto nel Senese ad attuare questa nuova metodologia di apprendimento l’Istituto d’istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena. Nasce infatti l’aula-ambiente di apprendimento, ogni disciplina si fa in una classe diversa assegnata a uno o più docenti della stessa materia, con gli studenti che si spostano al cambio dell’ora. Nascono i dipartimenti Umanistico, Scientifico, Linguistico, Professioni ed Economico Giuridico per un totale di 45 classi e 950 studenti.

“Gli obiettivi del progetto sono molteplici – ha spiegato il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli – mettere lo studente al centro del processo di apprendimento, farlo sentire protagonista, attore della vita scolastica e della sua formazione; responsabilizzare gli studenti ed al contempo aumentare i loro spazi di movimento. Obiettivo non meno importante è quello del recupero della motivazione da parte dei docenti anche attraverso la possibilità di personalizzare gli ambienti scolastici in funzione della propria disciplina e delle proprie strategie didattiche”.

I vantaggi del nuovo approccio metodologico sono numerosi e diversi: i professori possono personalizzare o modificare il setting degli spazi con banchi singoli, a coppia o a piccoli gruppi a seconda delle necessità educative; dunque, le aule diventano dei veri e propri laboratori di apprendimento dove i ragazzi trovano tutti gli strumenti didattici necessari per lo svolgimento di una determinata materia e non più generici ed anonimi spazi poco arredati e poco curati. Dal canto loro gli studenti, uscendo da un ambiente per raggiungerne un altro, scaricano un po’ di stanchezza e recuperano la concentrazione che, come ci dimostrano le neuroscienze, non rimane invariata nell’arco della giornata.

Vista la grande diversità delle discipline presenti nell’istituto Bandini di Siena, per alcune materie la personalizzazione delle aule per la didattica per ambienti di apprendimento potrà prevedere la collaborazione anche degli studenti, aumentando il senso di appartenenza alla scuola e la cura degli ambienti. Presupposto indispensabile per il conseguimento degli obiettivi previsti è la condivisione forte, nella comunità educativa (docenti, personale Ata, alunni e famiglie), di intenti e prospettive, così da raccogliere con entusiasmo le rinnovate sfide.