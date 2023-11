Fullin e Faraon al Teatro Pinsuti di Sinalunga con Le Sorelle Robespierre

Saranno Alessandro Fullin e Simone Faraon con Le Sorelle Robespierre ad aprire la stagione teatrale del Ciro Pinsuti di Sinalunga domenica 26 novembre alle ore 21:15.

Un esilarante viaggio nel tempo con un racconto en travesti del “periodo del Terrore”, sfondo e ambientazione in una cupa prigione femminile mentre la Cittadina Champignon legge la lista delle prossime condannate, una madre e una figlia, condannate alla ghigliottina, affrontano un dialogo ironico e irriverente. L’Ancien Régime è al suo tragico epilogo ma le due eroine non hanno tempo per preoccuparsi del Terzo Stato in ascesa: sono i loro amori infelici quelli che hanno già fatto loro perdere la testa, spaccati di vita spensierata, sperando nell’arrivo della grazia, ma soprattutto si aprono a rivelazioni crudeli e sconvolgenti.

Alessandro Fullin è nato a Trieste nel 1964, ha lavorato in tv, radio e a teatro. Nel 2005 viene conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a “Zelig Circus”. Nel 2007 la sua commedia “Le serve di Goldoni” viene presentata alla Biennale di Venezia. Ha pubblicato diversi libri. Dalla trilogia di libri in dialetto triestino (“Sissi a Miramar”, “Ritorno a Miramar”, “Oberdan amore mio”) sono state tratte versioni radiofoniche (Rai, Friuli-Venezia Giulia) e teatrali (Teatro La Contrada). Dal 2013 ha cominciato la collaborazione con la compagnia teatrale “Musa” con la quale ha realizzato gli spettacoli: “Piccole gonne”, “La Divina”, “Suore nella tempesta”.

Simone Faraon, classe 1987, è attore, regista e insegnante di recitazione, studia recitazione alla Scuola Teatranzartedrama e ben presto inizia ad approfondire gli studi come performer completo presso il Teatro Nuovo di Torino, iniziando fin da subito a collaborare come attore per la compagnia stabile Torino Spettacoli, lavorando tra gli altri, con Adriana Innocenti e Piero Nuti, E. Fasella, Luciano Caratto e il maestro Filippo Crivelli. Laureato in scienze politiche, oltre a proseguire la carriera attoriale, insegna recitazione negli istituti scolastici e la bottega d’arte NuoveForme di Torino e come esperto di comunicazione, collabora in vari progetti formativi. Accanto alla sua attività attoriale, Faraon ha firmato diverse regie ed è insegnante e socio fondatore della Compagnia NuoveForme con la direzione artistica dell’artista Sergio Cavallaro.

Testo e regia di Alessandro Fullin, di cui è anche interprete insieme a Simone Faraon, con la direzione artistica di Sergio Cavallaro, costumi Monica Cafiero, produzione Musa Produzioni Srls e distribuzione Terry Chegia.

Inizia con l’esilarante produzione Le Sorelle Robespierre ‘Il teatro dell’immaginario’, titolo scelto per la stagione teatrale del Ciro Pinsuti di Sinalunga.

Per chi non lo avesse già fatto, è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione presso il botteghino del teatro domenica 26 novembre (ore 17-21). Sono previste due formule: l’abbonamento completo a 10 spettacoli, oppure un abbonamento a soli 7 spettacoli da scegliere tra le proposte della Prosa. Per tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento sarà regalato un ingresso a uno degli spettacoli della rassegna di Stand-up comedy. Sarà possibile, inoltre, sottoscrivere gli abbonamenti on line su Ticketone.it. Infine, c’è la possibilità di acquistare la Card per 5 ingressi a scelta.

Informazioni: teatropinsuti@fonderiacultart.it – 0574.603376 – www.teatropinsuti.it.