“Arnolfo di Cambio fra Colle e Firenze”, due incontri a Colle di Val d’Elsa

Prosegue “Da Colle”, ciclo di incontri sui colligiani illustri, con il secondo appuntamento dedicato ad Arnolfo di Cambio sabato 25 novembre e domenica 26 novembre, organizzato dal Comune di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con il Comune di Firenze, con il supporto di Opera Laboratori Fiorentini e MUS.E Firenze.

Facendo seguito all’evento del dicembre 2022, che aveva ad oggetto la Casa-Torre di Arnolfo acquisita poco prima dall’Amministrazione comunale, le giornate Arnolfiane di quest’anno si concentrano sul rapporto tra Arnolfo e Firenze, città cui il genio colligiano ha dato alcuni dei suoi più grandi capolavori, come Palazzo Vecchio, Santa Maria del Fiore e Santa Croce.

Per questo motivo l’evento del 25 novembre è stato organizzato dalla Città di Colle in collaborazione con la Città di Firenze, e avrà come apice la Conferenza “Arnolfo e Firenze”, della professoressa Enrica Neri Lusanna dell’Università di Perugia.

A questa iniziativa colligiana seguirà una seconda giornata che si terrà proprio a Firenze, a Palazzo Vecchio, nel mese di gennaio, e che avrà come tema Colle ai tempi di Arnolfo: i due eventi intendono dunque esplorare i rapporti storici e culturali tra le due città, tramite la figura del grande artista, architetto e urbanista.

Il pomeriggio del sabato vedrà anche un aggiornamento, a cura del direttore dei Musei Giacomo Baldini, sull’avanzamento del progetto di allestimento interno della casa torre di Arnolfo, di cui si illustreranno idee e indirizzi, e il collocamento nel nuovo progetto di sistema museale della città di Colle di Val d’Elsa. La giornata di domenica 26 infine sarà caratterizzata da una nuova sessione di visite guidate alla Casatorre di Arnolfo, a grande richiesta dopo il successo delle passate edizioni che hanno segnato sempre il tutto esaurito.

“Questa iniziativa colligiana, cui seguirà a gennaio una tappa fiorentina, è il primo risultato concreto del percorso di collaborazione intrapreso dalle Città di Colle di Val d’Elsa e di Firenze per la valorizzazione della figura di Arnolfo di Cambio, il nostro concittadino più illustre, che al capoluogo toscano ha dato i suoi più grandi capolavori – sottolinea Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura e al Turismo -. Questo percorso è iniziato a giugno scorso con la visita della vicesindaca di Firenze Alessia Bettini alla Casa Torre di Arnolfo, cui ha fatto seguito un incontro a Palazzo Vecchio nel quale abbiamo formalizzato l’impegno delle due città su questo progetto culturale e di valorizzazione del territorio, finalizzato anche ad una promozione turistica congiunta.

A riprova dell’importanza di questo nuovo dialogo tra le nostre due città – prosegue Cristiano Bianchi -, che hanno avuto legami storici fortissimi, anche i temi delle conferenze: si parlerà di Arnolfo e Firenze a Colle, mentre si parlerà di Colle ai tempi di Arnolfo a Firenze. Le “due torri” di Arnolfo, quella di Palazzo Vecchio e quella della Casa-Torre di Arnolfo, adesso si parlano. Proprio la Casa-Torre di Arnolfo, acquisita dal Comune lo scorso anno, diverrà il centro del nuovo sistema museale colligiano grazie al progetto di valorizzazione e di allestimento interno, che è in corso e di cui presenteremo sabato gli avanzamenti: questo ci da l’occasione di riscoprire e valorizzare in modo adeguato la figura del genio colligiano, che finalmente avrà uno spazio dedicato nella sua città, proprio all’interno della casa natale”

“Un’iniziativa che celebra il legame storico tra Arnolfo di Cambio e Firenze, mettendo in luce un approccio condiviso alla promozione turistica – ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Alessia Bettini -, incentrato sulla valorizzazione del patrimonio culturale come spinta alla sostenibilità in un settore sempre più impattante per le grandi città storiche, e sempre più essenziale per i territori. Un progetto che mette in campo energie ed eventi che esplorano le radici storiche e culturali, incoraggiando una forma di turismo rispettoso del contesto locale e contribuendo così alla conservazione dell’identità autentica delle comunità coinvolte. La valorizzazione della Casa-Torre di Arnolfo aggiunge un elemento tangibile a questa prospettiva, offrendo ai visitatori un’esperienza vera nel cuore della storia e dell’arte”.

“Arnolfo di Cambio fra Colle e Firenze”, il programma degli incontri

Sabato 25 novembre (Museo San Pietro, via Gracco del Secco 102, Colle di Val d’Elsa) ore 16-18, “Arnolfo di Cambio fra Colle e Firenze”, dopo i saluti del sindaco del Comune di Colle di Val d’Elsa, Alessandro Donati e del vicesindaco del Comune di Firenze, Alessia Bettini Arnolfo e Firenze, conferenza di Enrica Neri Lusanna, Università di Perugia, La casatorre nel sistema museale di Colle: idee e indirizzi per il progetto di allestimento interno presentazione a cura di Giacomo Baldini, direttore dei Musei Civici di Colle di Val d’Elsa. Introduce Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Colle di Val d’Elsa; al termine della conferenza sarà effettuata una visita guidata alla Casatorre di Arnolfo di Cambio. La visita, riservata ai partecipanti all’iniziativa, potrà essere prenotata presso la biglietteria del Museo fino ad esaurimento posti. Prevista la presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Domenica 26 novembre (Casatorre Arnolfo di Cambio Colle di Val d’Elsa) visite guidate alla Casatorre di Arnolfo di Cambio (prenotazione obbligatoria via e-mail), orari visite 10.30, 12.00, 15.00 e 16.30 (gruppi di 15 persone). Info ed e-mail: 0577/912257 – turismo@comune.collevaldelsa.it.