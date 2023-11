A Siena convegno su adenomiosi e sanguinamenti uterini anomali

Adenomiosi e sanguinamenti uterini anomali: questo il tema dei tre giorni del convegno che si terrà nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala a Siena, dal 30 novembre al 2 dicembre, presieduta dal professor Errico Zupi, direttore della Ginecologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

«L’adenomiosi – spiega il professor Zupi – è una patologia di enorme interesse, negli ultimi 15 anni l’attenzione scientifica su questo tema è aumentata in modo significativo passando da 59 pubblicazioni nel 2005 a 362 nel 2022. La patologia, spesso invalidante, non è di facile diagnosi sebbene caratterizzata da quadri clinici dominati da dolore, sanguinamenti uterini ed infertilità ed è quindi importante confrontarsi dal punto di vista scientifico e terapeutico per offrire alle donne le cure più innovative, per migliorare sia la salute che la qualità della vita delle donne».

Isterectomia laparoscopica e approccio alla patologia endocavitaria sono i temi dei corsi precongressuali che si terranno il 30 novembre, quando prenderà il via anche il congresso con la prima sessione dedicata all’adenomiosi. Il 1° dicembre invece spazio alla seconda sessione con focus sui fibromi uterini e alla terza sessione incentrata sulla patologia organica e disfunzionale nel sanguinamento uterino anomalo.



«Il congresso – aggiunge il professor Zupi – propone di dare ai partecipanti una panoramica completa di questa patologia e dei sintomi ad essa correlati, ponendo attenzione su tutte le implicazioni cliniche in termini diagnostici e terapeutici. I partecipanti avranno la possibilità di ampliare le proprie competenze sull’adenomiosi e sui sanguinamenti uterini anomali acquisendo le più recenti conoscenze sul management diagnostico-terapeutico».

La quarta ed ultima sessione del convegno su adenomiosi e sanguinamenti uterini anomali , in programma il 2 dicembre al Santa Maria alle Scotte di Siena, sarà invece focalizzata su “sanguinamento uterino anomalo e cancro”. Parteciperanno relatori e moderatori italiani e internazionali esperti in questo campo.