Plurilinguismo nei servizi educativi, collaborazione fra Comune e Università Popolare Senese

Un progetto di plurilinguismo nei servizi educativi all’infanzia comunali per l’anno scolastico in corso, in collaborazione fra il Comune di Siena e l’Università Popolare Senese. E’ quello che è stato approvato dalla giunta comunale nella seduta di ieri pomeriggio, giovedì 23 novembre, su proposta dell’assessore ai servizi all’infanzia e all’istruzione Lorenzo Loré.

In particolare, l’Università Popolare Senese si occuperà della traduzione plurilingue di alcuni testi pedagogici e di modulistica amministrativa, a cui si aggiungerà un ciclo di incontri settimanali di sensibilizzazione e primo apprendimento della lingua inglese nelle quindici classi delle scuole dell’infanzia comunali interessate dall’attività. Il contributo da parte del Comune all’Università Popolare per la realizzazione del progetto è di 12.500 euro complessivi.

Le linee pedagogiche per il sistema integrato “Zerosei”, approvate dal Ministero dell’Istruzione nel novembre del 2021, pongono, infatti, l’attenzione sulla manifestazione quotidiana della dimensione multiculturale della società odierna e sulla necessità di costruire una dimensione interculturale in un ambito educativo che sia accogliente ed inclusivo. Oltre a ciò, gli “Orientamenti interculturali: idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori”, pubblicati nel marzo 2022 dal Ministero dell’Istruzione, si propongono di agire in due direzioni: specificità delle proposte integrative riguardanti gli alunni provenienti da contesti migratori e universalità dell’educazione interculturale per tutti.

In tal senso, obiettivo prioritario della proposta formativa che caratterizza i servizi all’infanzia comunali di Siena è la promozione della qualità e dell’innovazione nell’offerta educativa e didattica rivolta alla fascia di età prescolare, oltre che l’adozione di strategie organizzative, educative e didattiche inclusive, capaci di sostenere la piena integrazione socioeducativa di tutti i bambini frequentanti i servizi educativi.

In quest’ottica, il servizio Progetti educativi della Direzione Servizi alla persona e istruzione del Comune di Siena ha individuato come focus operativo i servizi educativi 0-6 anni (come luoghi inclusivi e laboratori di cittadinanza attiva, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell’infanzia anche attraverso azioni volte all’accoglienza di bambini e famiglie non italofone) e la promozione del plurilinguismo nei servizi educativi comunali. A tal proposito, è in corso di implementazione una ricognizione sull’identità linguistica dei nuclei familiari non italofoni presenti nei servizi educativi comunali.

Con il progetto approvato dalla giunta del Comune di Siena, sarà realizzata la traduzione plurilingue di testi pedagogici e di modulistica amministrativa rivolti alle famiglie delle bambine e dei bambini iscritti ai servizi educativi comunali. Oltre a ciò, in continuità con i precedenti anni scolastici, si prevede di organizzare un progetto qualificato di familiarizzazione e primo apprendimento della lingua inglese nelle sei scuole dell’infanzia comunali.

L’Università Popolare Senese, che vanta una lunga e autorevole tradizione in materia di insegnamento delle lingue straniere presso le istituzioni scolastiche del territorio, ha presentato al Comune una proposta progettuale di alta specializzazione: grazie anche alla collaborazione con docenti madrelingua altamente qualificati, le finalità e le metodologie esposte nella proposta appaiono in piena sintonia con i traguardi formativi previsti per la scuola dell’infanzia e con gli obiettivi istituzionali dell’amministrazione comunale.