Comune di Siena, avviso selezione pubblica per funzionario ingegnere

Il Comune di Siena ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo determinato per il profilo professionale di funzionario ingegnere.

L’avviso riguarda l’area dei funzionari e della elevata qualificazione nell’ambito dei progetti finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 1° gennaio 2024.

La domanda di partecipazione al banco di selezione per funzionario ingegnere del Comune di Siena dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, esclusivamente in modalità on line collegandosi al portale del reclutamento “InPA”, all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. La presentazione della domanda di concorso deve avvenire esclusivamente tramite Spid, Cie, Cns, eIdas.

Informazioni ai seguenti numeri del Comune di Siena 0577/292123 – 2185 – 2105- 2183 – 2186 -2184. Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web del Comune di Siena a questo link e sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.