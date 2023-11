Viabilità in via Fiorentina, Siena Sostenibile: “Per ora solo grande caos”

“Si stanno avviando alla conclusione, almeno per la parte riguardante via delle Provincie con intersezione via Fiorentina i lavori di asfaltatura e segnaletica orizzontale e invece di registrare miglioramenti, la situazione si fa sempre più critica”, così l’inizio di un intervento di Siena Sostenibile.

“I lavori in questione, con il nuovo supermercato Conad che ancora non ha iniziato la propria attività commerciale – prosegue Siena Sostenibile -, stanno provocando grande malumore tra i residenti nella zona e possiamo prevedere che provocheranno gravi problemi di circolazione anche in futuro.

Come Siena Sostenibile chiederemo in merito a tali problematiche un incontro urgente tramite la nostra consigliera comunale Monica Casciaro al Sindaco e agli assessorati preposti per avere risposte ai nostri dubbi e perplessità, proponendo un incontro pubblico con i cittadini residenti nella zona, perché siano doverosamente informati sullo stato dei lavori e sul proseguimento degli stessi e, inoltre, su quali provvedimenti voglia prendere il Comune per risolvere tale grave situazione che grava non solo sugli abitanti del quartiere Acquacalda, ma su tutti gli automobilisti nell’ambito di via Fiorentina, uno degli accessi più importanti e strategico alla città.”