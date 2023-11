La Biblioteca comunale di Rapolano fra cultura e tutela dell’ambiente per bambini e ragazzi

La Biblioteca comunale di Rapolano Terme, gestita dall’Associazione TVSpenta, ha partecipato, giovedì 22 novembre, all’appuntamento sulla bibliografia sull’ambiente in programma a Chiusi intitolato “Piantiamola!: nuove gemme di letture nello scaffale verde per bambini e ragazzi”, organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane in collaborazione con Regione Toscana, le Reti documentarie toscane e LiBeR con il patrocinio di Aib Toscana.

L’iniziativa, che ha già toccato altri territori toscani, ha proposto un percorso di formazione dedicato alla selezione bibliografica di titoli per bambini e ragazzi a tema ambientale e uno spazio per presentare le attività e i laboratori proposti dalle varie biblioteche coinvolte su tematiche ambientali.

La presenza della biblioteca comunale rapolanese ha permesso di far conoscere le attività che promuove sul fronte della sostenibilità, fra cui la riqualificazione del cortile della struttura attraverso il progetto di crowdfunding ‘Ludico’ cofinanziato dalla Fondazione Mps nel 2021, i laboratori sulla biodiversità e l’inclusione con la costruzione di bugs hotel, o case per gli insetti; le iniziative di educazione ambientale organizzate insieme al Comune nell’ambito di Puliamo il Mondo; il doposcuola; le attività per adulti e ragazzi con il progetto ‘Non ho paura del buio’, finanziato da Fondazione Mps nell’ambito del bando ‘RESET: conoscere l’inquinamento luminoso, riscoprire il valore di un cielo buio senza temerlo’ attraverso letture ad alta voce alla luce delle torce.

“La biblioteca comunale di Rapolano Terme è stata la sede di adozione per TVSpenta – ha detto Silvia Zordan, presidente dell’associazione TVSpenta – e attraverso questa struttura abbiamo saputo raccogliere una comunità intorno ai valori di volontariato, ambiente e cultura”.

La giornata di formazione è stata curata da Ilaria Tagliaferri, referente per il Centro regionale servizi per le biblioteche toscane presso la biblioteca ‘Tiziano Terzani’ di Campi Bisenzio, fortemente danneggiata dall’alluvione delle scorse settimane, e questo ha dato un valore fortemente simbolico all’iniziativa sottolineando l’importanza di tutelare il patrimonio ambientale.

La mattinata si è aperta con un momento di condivisione, dove ogni biblioteca presente ha messo a disposizione i titoli presenti nelle proprie collezioni e inclusi nella selezione libraria della formazione non più reperibili nella biblioteca di Campi Bisenzio.

Successivamente, sono stati analizzati i titoli selezionati e divisi per le fasce di età 0-5, 6-10 e 11-14 anni, mettendo in evidenza le peculiarità che contraddistinguono cataloghi e proposte editoriali di qualità. Prima di chiudere i lavori, le biblioteche coinvolte, tra le quali la Biblioteca comunale di Rapolano Terme, hanno presentato, sia in presenza che da remoto, le attività e i progetti che portano avanti su tematiche ambientali.